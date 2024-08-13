Fitch знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Американське рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Ізраїлю в іноземній валюті з рівня A+ до рівня A (високий рівень кредитоспроможності), прогноз економіки країни — «негативний». Зниження рейтингу обумовлено бойовими діями в секторі Газа і напруженістю між Ізраїлем та Іраном, що зберігається. Про це пише investing.com.

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За оцінками Fitch, до кінця 2024 року дефіцит бюджету Ізраїлю збільшиться до 7,8% ВВП із 4,1% ВВП у 2023 році.

«Окрім людських втрат, війна в Газі може призвести до значних додаткових військових витрат, руйнування інфраструктури та більших збитків для економічної активності та інвестицій, що загрожує подальшим погіршенням кредитних показників Ізраїлю», — йдеться у звіті агентства.

Агентство прогнозує, що ставлення зовнішнього боргу Ізраїлю до ВВП за підсумками 2024 зросте до 70%. 2025-го показник може досягти 75%, перевищивши рекордний 71%, який був зафіксований під час пандемії коронавірусу в 2020 році.