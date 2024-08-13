Швейцарські банки вже не гарантують секретності: де тепер ховають гроші

Великобританія та Швейцарія поступово втрачають свій статус «секретних юрисдикцій», через які раніше активно проводилися сумнівні транзакції. Чому це відбувається, й як це змінює розклади на світовому ринку «пралень», з'ясовував The Banker. «Мінфін» вибрав головне.

Згідно з новим дослідженням, США замінили Швейцарію, як міжнародний банківський центр для корупційних транзакцій. Дослідження обумовлює такий зсув відносно слабкими заходами з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також значною фінансовою таємністю.

Дослідження, опубліковане цього тижня Школою глобальних досліджень та Центром вивчення корупції Університету Сассекса, показує зростання використання банківських рахунків у США та «помітне зниження» використання швейцарських банківських рахунків, пов'язаних із корупційними справами, що розглядаються в рамках Закону про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA) у США.

На Швейцарію припадало близько третини банківських рахунків, пов'язаних із корупційною діяльністю у 1994 році, але до 2016 року США замінили європейську країну як провідний банківський центр у справах FCPA, згідно зі звітом центру «Від секретності до контролю: нова мапа незаконних глобальних фінансових мереж та регулювання». З 2013 до 2016 року кількість банківських рахунків у США, залучених до корупційної практики, збільшилася з 24% до 32%.

Дослідження проаналізувало понад десятиліття (з 1994 до 2016 року) даних Комісії з цінних паперів та бірж та Міністерства юстиції США про використання банківських рахунків, підставних компаній та посередників, пов'язаних із корупцією у справах FCPA, які призвели до примусових заходів з боку цих двох відомств.

У той час як Швейцарія поступилася міжнародному тиску, щоб відкрити свою банківську систему і поділитися інформацією про рахунки з податковими органами в рамках Загального стандарту звітності (CRS) ОЕСР, Деніел Хаберлі, який керував дослідженням, зазначив, що США не прийняли CRS, що зробило їх «новою юрисдикцією секретності».

Хаберлі також зазначив, що США тепер «регулярно очолюють» рейтинг країн некомерційної організації Tax Justice Network, які допомагають людям приховувати своє багатство.

Дослідження центру також показало «англо-американське домінування» у місцезнаходженні підставних компаній. У досліджуваний період майже половина всіх підставних компаній у справах FCPA були зареєстровані у Великій Британії та її заморських територіях, причому лідирували Британські Віргінські острови.

Штати США, очолювані Делавером та Флоридою, були «другим за значимістю» місцем реєстрації підставних компаній.

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Які ще країни виходять у лідери на ринку брудних грошей

У звіті також розглядається, як еволюціонував глобальний ландшафт регулювання незаконних фінансових потоків, що охоплює 23 нормативні показники для 70 юрисдикцій у період із 1990 до 2020 років.

«Станом на 2020 рік, дві найбільші економіки світу [США та Китай] демонструють особливо погане поєднання слабких заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і низької фінансової прозорості, порівнюючи з майже всіма іншими юрисдикціями, що відстежуються», йдеться у звіті.

Водночас дотримання заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в офшорних юрисдикціях «значно покращилося», перевершивши в середньому багато країн ОЕСР. Проте офшорні юрисдикції, як і раніше, «недостатньо виконують» вимоги щодо фінансової таємності, згідно зі звітом. Наприклад, ці юрисдикції рідше публікують інформацію про бенефіціарних власників компаній.

Дослідження також показало, що «колись домінуюча роль» Лондона, як «корупційного центру посередництва», зменшилася, і декілька інших місць, таких як Монако, Сінгапур і Дубай, навпаки, вийшли ближче до першого плану.

Фінансові мережі у країнах, що перебувають під санкціями США, згодом перемістилися з великих західних фінансових центрів, таких як Лондон, до «західних» центрів, таких як Гонконг та Дубай. З 1980 до 2023 року кількість «транскордонно санкціонованих суб'єктів» США у Гонконгу та Дубаї збільшилася з чверті до майже половини.

Таке зростання було зумовлене їх «зростаючим значенням, як фінансових центрів» та їх сильними зв'язками по всій Азії, Близькому Сході та колишньому Радянському Союзі, при цьому вони, як і раніше, підтримують тісні зв'язки із Заходом.

Ця так звана «дубайсько-гонконзька вісь» досі значною мірою була предметом чуток та спекуляцій, заявила професор Елізабет Девід-Барретт, головний дослідник Програми досліджень з управління та антикорупційних доказів Університету Сассекса.

«Цей ретельний аналіз глобальних наборів даних означає, що тепер ми можемо набагато надійніше відслідковувати відносне зростання та падіння центрів брудних грошей», — стверджує вона.