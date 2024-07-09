Швейцарія приєдналася до 14-го пакету європейських санкцій проти росії у відповідь на триваючу військову агресію росії проти України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.
Швейцарія приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти росії
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Новий пакет санкцій
24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти росії в рамках чотирнадцятого пакета санкцій.
Зі свого боку, Швейцарія запроваджує санкції в межах своєї юрисдикції щодо ще 69 фізичних і 86 юридичних осіб.
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Нові санкції спрямовані проти підприємців, пропагандистів, представників збройних сил і судової системи, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, і співробітників ФСБ.
До числа організацій, які знову потрапили під санкції, входять, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії фінансового і торгового секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.
Загалом до санкційних списків потрапили понад 2200 фізичних і юридичних осіб.
Нагадаємо
Наприкінці червня було ухвалено черговий пакет санкцій, який зачепив російських пропагандистів, акторів, співаків, матір голови Чечні Рамзана Кадирова, а також співробітників російських спецслужб ФСБ.
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