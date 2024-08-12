Чи реальна рецесія у США і що буде з доларом

На початку серпня 2024 року ринок праці США став джерелом занепокоєння, викликавши різкі коливання на фінансових ринках та спровокувавши новий кризовий понеділок (5 серпня).

Несподівано слабкий звіт щодо зайнятості розпалив побоювання про можливу рецесію, яка може зруйнувати надії на «м'яку посадку» економіки, на яку розраховував Федеральний резерв.

Експерт компанії Traders Union розповів, чи справді ринкам варто побоюватися рецесії в США і що тепер буде з курсом американської валюти.

Основні причини тривоги

Слабкі дані щодо ринку праці стали основною причиною недавнього економічного занепокоєння. У липні 2024 року рівень безробіття у США досяг 4,3%, що є найвищим показником із жовтня 2021 року. Темпи створення нових робочих місць уповільнилися до 170 тисяч на місяць порівняно з вищими цифрами на початку року.

Ці дані призвели до того, що інвестори переглянули прогнози щодо зниження ставок ФРС і очікують скорочення основної процентної ставки на 120 базисних пунктів в три засідання, що залишилися, в 2024 році, що значно перевищує попередні очікування в 50 базисних пунктів.

Це означає понад чотири скорочення, тоді як раніше очікувалося три зниження після засідання ФРС 31 липня. Деякі аналітики навіть припустили, що ФРС може розпочати зниження ставок на засіданні у вересні.

Чи є загроза рецесії?

Для точної оцінки загрози рецесії важливо враховувати ширший набір економічних показників. Хоча зростання рівня безробіття та уповільнення темпів створення робочих місць викликають питання, не всі фактори вказують на неминучість рецесії.

За останніми даними від 25 липня, валовий внутрішній продукт (ВВП) США у другому кварталі 2024 року зріс на 2,8% у річному обчисленні, що суттєво вище за темпи зростання першого кварталу і відповідає середньому рівню зростання за останні шість кварталів. Цей показник поряд з активністю в секторі послуг свідчить про економічне зростання.

Індекс ділової активності у сфері послуг також демонструє відновлення. Показники нових замовлень та зайнятості у цьому секторі показують ознаки зростання, що є позитивним сигналом.

Реакція Федеральної резервної системи

ФРС відіграє ключову роль у визначенні монетарної політики та очікувань ринку. Після падіння ринків, викликаних слабким звітом із зайнятості, представники американського центробанку зазначили, що хоча поточні дані можуть бути гіршими за очікування, вони не вказують на неминучу рецесію.

Голова ФРС Джером Пауелл та інші чиновники неодноразово наголошували на необхідності враховувати довгострокові тренди і не робити висновків на основі короткострокових коливань.

У своєму виступі того кризового понеділка 5 серпня президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі застеріг від надмірного акценту на світових ринкових розпродажах. На його думку, ці коливання частково пояснюються рішенням Банку Японії минулого тижня підвищити відсоткові ставки і наростаючою геополітичною напругою на Близькому Сході.

Перспективи курсу долара

Очікування зниження ставок ФРС, як правило, значно впливають на валютний ринок. Нещасний звіт із зайнятості призвів до того, що після зростання на 5% за рік долар втратив більше половини свого прибутку по відношенню до кошика основних валют.

Але ринки можуть переоцінювати можливість більш агресивного пом'якшення монетарної політики. Долар США може відіграти частину своїх нещодавніх втрат, що він уже почав робити, оскільки ринки почали коригувати свої прогнози щодо ставок.

До речі, вже через чотири дні після подій учасники ринку оцінювали ймовірність зниження ставки ФРС на 0,5% у вересні в 72,5%, тоді як у понеділок 5 серпня цей показник становив 85%.

Також важливо відзначити, що долар може почуватися краще за умов уповільнення економічного зростання в інших країнах, що може підтримати його позиції на валютному ринку.

Додаткові фактори впливу на економіку та курс долара

Додатковим фактором, що впливає на економіку та курс долара, є зростання рівня прострочень за боргами домогосподарств, яке збільшилося до 3,2% у першому кварталі 2024 року.

Хоча цей показник нижчий за рівень 2019 року, зростання прострочень серед позичальників з низькими доходами та високими борговими навантаженнями може створювати додатковий тиск на економіку. Особливу увагу варто приділити проблемам молодих позичальників, фінансові труднощі яких можуть позначитися на загальному економічному тлі.

З іншого боку, міжнародні чинники також грають роль. Наприклад, недавнє зміцнення японської єни після підвищення ставки Банком Японії та скорочення програми викупу активів вплинуло на валютні ринки в цілому та курс долара зокрема.

Висновок

Наразі загроза неминучої рецесії в США не є очевидною. Хоча економічні дані вказують на уповільнення зростання та збільшення рівня безробіття, інші показники, такі як зростання ВВП та активність у секторі послуг, залишаються позитивними. Очікування зниження ставок ФРС та реакція ринків на ці очікування будуть ключовими чинниками щодо майбутніх тенденцій на валютному ринку.

Найближчими місяцями важливо продовжувати спостереження за економічними даними та політикою ФРС, щоб точніше оцінити можливі ризики та їх вплив на курс долара. З урахуванням поточних умов, долар США має потенціал для відновлення, хоча очікування зниження ставок ФРС можуть продовжувати чинити тиск на його курс.