Назад у 90-ті: росія й Китай готуються до бартерної торгівлі — Reuters

Китай й росія готуються відновити бартерну торгівлю на тлі посилення західних санкцій на банки. Про це із посиланням на кілька власних джерел пише Reuters.

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Перші бартерні угоди можуть бути укладені вже восени 2024 року. росія наразі розробляє нормативні акти, які б дозволили це робити. Видання припускає, що Китай також розроблятиме власне законодавство.

Для початку країни планують торгувати сільськогосподарською продукцією, вважає Reuters. Також обговорюється можливість обміну російських металів на китайські машини.

Востаннє бартерна торгівля між Китаєм та росією відбувалась у 90-х роках минулого тисячоліття. Пізніше, через розвиток банківського сектору, вся торгівля повністю перейшла на банківські розрахунки.

Бартерна торгівля має дозволити рф обійти проблеми з платежами та зменшити видимість двосторонніх транзакцій для західних регуляторів.