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9 серпня 2024, 13:24

В Україні видали перший кредит для ОСББ на придбання сонячної електростанції — Мінекономіки

В Україні видали перший кредит для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) на встановлення альтернативного джерела енергії за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В Україні видали перший кредит для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) на встановлення альтернативного джерела енергії за програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
Фото: НБУ

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Державний Сенс Банк підписав першу кредитну угоду на придбання та встановлення сонячної електростанції потужністю 30 КВт для ОСББ з Вінниці. Таке обладнання буде забезпечувати власні енергетичні потреби будинку.

Позика видана строком до 5 років.

«Це лише одне із рішень в рамках пакета підтримки енергетичної системи. Діють як державні програми, так і окремі пропозиції від банків. За два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Сенс Банку зазначили, що розвиток фінансування альтернативних джерел енергії є одним з пріоритетних для фінустанови.

Нагадаємо

За умовами програми «Доступні кредити 5−7−9%» для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних.

Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5−7−9» керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Крім того, для бізнесу та громадян доступні наступні інструменти:

  • Розширена програма «Доступні кредити 5−7−9%» для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн гривень, строк кредитування — до 10 років. Програма «Доступні кредити 5−7−9%» також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.
  • Пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5−7 років.
  • Пільгове кредитування під 0% для домогосподарств на установку сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту — до 480 тис. грн. Термін кредитування — 10 років.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Taras35
Taras35
9 серпня 2024, 14:36
#
Цікаво кому дістанеться згодом сонячна електростанція? Хто власник — управляюча компанія ОСББ чи мешканці? Хто оплачуватиме кредит? Мешканець який уже не мешканець, а переїхав — платитиме чи ні? Ідея ж може й непогана більше автономності енергетичної. Але за чий рахунок банкет?
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