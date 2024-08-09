В Україні видали перший кредит для ОСББ на придбання сонячної електростанції — Мінекономіки

В Україні видали перший кредит для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) на встановлення альтернативного джерела енергії за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Державний Сенс Банк підписав першу кредитну угоду на придбання та встановлення сонячної електростанції потужністю 30 КВт для ОСББ з Вінниці. Таке обладнання буде забезпечувати власні енергетичні потреби будинку.

Позика видана строком до 5 років.

«Це лише одне із рішень в рамках пакета підтримки енергетичної системи. Діють як державні програми, так і окремі пропозиції від банків. За два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Сенс Банку зазначили, що розвиток фінансування альтернативних джерел енергії є одним з пріоритетних для фінустанови.

Нагадаємо

За умовами програми «Доступні кредити 5−7−9%» для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних.

Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5−7−9» керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Крім того, для бізнесу та громадян доступні наступні інструменти: