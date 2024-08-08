Банки обмежили проведення трансакцій за кодом «Азартні ігри»

Банки обмежили проведення трансакцій з MMC-кодом (кодом категорії бізнесу) «Азартні ігри» коштом карткового «кредитного ліміту». Про це повідомила провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко.

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Боротьба з «чорними» p2p-переказами

За її словами, такі обмеження відповідають постанові Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72.

«Банками були ініційовані певні налаштування та обмеження, які унеможливлюють проведення „азартних“ трансакцій, які намагаються здійснити клієнти кредитними коштами», — зазначила вона.

Крім того, як твердить фахівчиня, такі обмеження можна вважати частиною глобальної стратегії боротьби з «чорними» p2p-переказами, яка передбачає впровадження лімітів на здійснення трансакцій за кількістю операцій та сумами.ка.

Вона розповіла про алгоритм виявлення банком підозрілих трансакцій, здійснюваних з протиправною метою, які також можуть бути пов’язані з участю карткотримача в нелегальних азартних онлайн-іграх.

Так, комерційні банки прискіпливо вивчають нетипову активність електронного платіжного засобу порівняно з іншими періодами (наприклад, різке збільшення (в рази) кількості карткових розрахунків в окремі дні), збільшення обсягів фінансових операцій не підкріплених офіційними документами.

Також банки здійснюють аналіз відповідності операцій з наявними даними про клієнта (його місце роботи, джерело доходів тощо) і вивчають інтернет-ресурси, на яких клієнт купує товари, оплачує послуги або ж з яких він отримує кошти.

«Більшість клієнтів, що користуються банківською послугою з p2p-переказів, зазвичай здійснюють невелику кількість операцій на незначні суми. Тому надмірна / підвищена активність з їхнього боку завжди ретельно аналізується. Адже опосередковано банк може бути „втягнутим“ або ж стати співучасником можливих протиправних дій. Репутація фінустанови здобувається роками, яку можна втратити лише через один, але гучний скандал», — підкреслила Павленко.

Вона зазначила, що для уникнення непорозумінь між клієнтом і банком важливим є ефективність «комунікаційного ланцюжка».​