Sense Bank розпочав безвідсоткове кредитування фізичних осіб на встановлення енергогенеруючого обладнання

Перший безвідсотковий для кредит на встановлення гібридного інвертора видав державний Sense Bank клієнтці з міста Чернівці. Позика надалась у рамках урядової програми для приватних домогосподарств та поширюється як на обладнання, так і на послуги з доставки та монтажу всіх матеріалів.

Клієнтка — фізична особа-підприємець, що працює у сфері торгівлі та пошиття індивідуального одягу, залучив кредитне фінансування для встановлення гібридного інвертора потужністю 8 кіловатів.

Сума кредиту становить 325 тисяч гривень, а термін угоди — 30 місяців. За умовами договору клієнт буде сплачувати тільки тіло кредиту, а всі відсотки за нього компенсує держава. Єдине додаткове фінансове навантаження для клієнта — це разова комісія у розмірі 1,5% від суми кредиту.

Членкиня Правління Sense Bank Інна Тютюн зазначила, що безвідсоткове кредитування фізичних осіб — це пріоритетний напрям роботи для банку.

«Приватні домогосподарства потребують особливої уваги з боку держави та банківського сектору. Ми як державний банк вважаємо, що пільгове кредитування фізичних осіб як в рамках урядових ініціатив, так і у власній програмі „Джерело Енергії“, надзвичайно важливе, адже мільйони українців гостро потребують фінансових інструментів для вирішення нагальних проблем з електропостачанням. Сенс Банк радий бути в авангарді надання таких послуг для наших співвітчизників. Для нас це — пріоритетний напрям роботи і ми будемо його активно розвивати», — підкреслила Інна Тютюн.

«Стратегічно для Фонду розвитку підприємництва дуже важливим є підтримка не тільки МСП України, а і всіх громадян-власників домогосподарств, адже енергонезалежність повинна бути не тільки на підприємствах, а і в особистих домівках. Дякуючи цій програмі наша країна стає на шлях енергонезалежності і стійкості в скрутні часи» — зазначив Голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон коментуючи цю подію.

Нагадаємо, що Sense Bank у липні поточного року оголосив про видачу першого кредиту для бізнесу в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» на зведення сонячної електростанції потужністю 1 мегават.