У бразильському місті Балнеаріу-Камборіу зведуть найвищий житловий хмарочос у світі. Проєкт будівництва затвердила місцева влада, повідомляє Dezeen.
7 серпня 2024, 10:46
У Бразилії збудують найвищий житловий хмарочос у світі
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Деталі
Висота вежі під назвою Triumph Tower складе 544 м, на 72 м більше, ніж найвищої житлової будівлі Central Park Tower у Нью-Йорку. Реалізовувати проєкт візьметься бразильський девелопер FG Empreendimentos, йдеться в замітці.
Хмарочос зведуть у районі Барра-Сул. Висота будівлі становитиме 100 поверхів, вона займе ділянку площею 150 тис. «квадратів». Подробиці архітектурного вигляду вежі поки що не розголошуються, випливає з публікації.
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Джерело: Мінфін
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