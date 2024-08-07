У Бразилії збудують найвищий житловий хмарочос у світі

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Деталі

Висота вежі під назвою Triumph Tower складе 544 м, на 72 м більше, ніж найвищої житлової будівлі Central Park Tower у Нью-Йорку. Реалізовувати проєкт візьметься бразильський девелопер FG Empreendimentos, йдеться в замітці.



Хмарочос зведуть у районі Барра-Сул. Висота будівлі становитиме 100 поверхів, вона займе ділянку площею 150 тис. «квадратів». Подробиці архітектурного вигляду вежі поки що не розголошуються, випливає з публікації.