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6 серпня 2024, 14:03

В Україні можуть початися перебої з хлібом

В Україні є реальний ризик перебоїв із хлібом. Про це «Мінфіну» розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів та директор компанії «Київ Хліб» Юрій Дученко. За його словами, у червні та липні основні виробники хліба в Україні спрацювали або в мінус, або в нуль.

В Україні є реальний ризик перебоїв із хлібом.

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Зростання цін

«Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16−16,2 тисяч. Борошно у собівартості хліба — це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більше ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали та ін. Тому необхідно підвищувати ціни на хліб на 15−20%. Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Вже зараз низка підприємств на межі зупинки, дехто переходить на роботу в одну зміну», — каже Дученко.

За його словами, суттєве зростання цін на борошно пояснюється тим, що на внутрішньому ринку обмежена пропозиція зерна другого класу (а саме така йде на борошно для хлібопекарської галузі). Багато продавців притримують зерно в очікуванні вигідніших цін.

Крім того, борошномели несуть великі витрати через відключення електроенергії, хоча, наприклад, у хлібозаводів, які належать до критичної інфраструктури, перебої зі світлом у липні були мінімальними.

При цьому пекарі не можуть підвищувати ціни на хліб адекватно зростанню цін на сировину та збільшенню своїх витрат. У результаті виникають великі касові розриви, підприємства не можуть вчасно розраховуватися за своїми контрактним зобов'язанням.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пише на теми: Компанії та ринки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+88
innapcholko
innapcholko
6 серпня 2024, 14:19
#
Прикольно — олигархи готовят украинцев к голоду
+
+30
nitrolog
nitrolog
6 серпня 2024, 14:30
#
А без хліба жити не можете?
хліб це пряма дорога до ожиріння
хто займається спортом хліб не їсть, ще ніхто не вмер.
І яка вам різниця що там у українців?
Ви спочатку в себе дамби зробіть бо щось болота затоплює конкретно, дивіться щоб самі без хліба не залишились
+
+68
innapcholko
innapcholko
6 серпня 2024, 14:41
#
Те кто занимаеться спортом — имеют кучу свободного времени, и не занимаются тяжелым трудом — те спорцмены хрен бы смогли работать на стройке, грузчиком и т.п. — потому, что не ту мускулатуру развивают.
+
+43
stas12345
stas12345
6 серпня 2024, 15:45
#
Я вважаю що в умовах війни нас повинні західні країни забезпечувати харчами, зброєю, комунальними послугами, грошима. Хоча ми і без цього переживемо. Нам по лопаті і в окоп. Більше нічого не треба
+
+40
begood
begood
6 серпня 2024, 15:56
#
Какой бред.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
6 серпня 2024, 16:38
#
Срочно покупайте хлеб, а то вечером уже не будет
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
6 серпня 2024, 14:49
#
Grain From Ukraine — рятуємо Африку!
+
+85
TAN72
TAN72
6 серпня 2024, 15:01
#
Сначала весь хлеб продали теперь говорят проблемы, барыги х…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
6 серпня 2024, 16:10
#
Ажиотаж с масками в начале 2020 тоже с этого начинался.
+
0
Strain
Strain
6 серпня 2024, 16:23
#
Максимально плюсую. Победоносные вывозы зерна под минами и обстрелами. А результат — украинцы станут есть меньше хлеба.
Победная политика зеленского.
+
+26
KValera
KValera
6 серпня 2024, 15:06
#
Неужели опять виноват Порошенко?
+
0
financialGenius
financialGenius
6 серпня 2024, 15:36
#
Смотрите глубже — овощь будет еще лет 10 виноват)
+
+13
stas12345
stas12345
6 серпня 2024, 15:46
#
Винуваті УХИЛЯНТИ!
+
0
nitrolog
nitrolog
6 серпня 2024, 15:47
#
Про це скаже Гріша голандський, який «нє за тєх і нє за етіх»
+
0
mantis05
mantis05
6 серпня 2024, 15:59
#
Голову включать надо: нельзя принудительно держать фермеров и производственников на сухарях. Рыночная цена- вот что важно. Нужны гос дотации на ржаной хлеб, т. е. его изготовление как социальный продукт для самых бедных. Для остальных- рыночная цена.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
6 серпня 2024, 16:35
#
Інформація для студентів журналістів. Шановні студенти, розглянемо цей приклад і коментарі під ними. Ось примітивний приклад, як можна маніпулювати суспільством, а головне викликати «зацікавленість та спрямовувати» . Перебої з хлібом, працювали в мінус , ну, а далі … ГОЛОД!))))) Бо , якщо подумати, то при відсутності санкцій і у світі капіталізма … що ви мелете…
+
+15
bonv
bonv
6 серпня 2024, 17:00
#
І ріст цін звісно…
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