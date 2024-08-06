Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою, графіки відключень світла не діятимуть на бізнес, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва. Про це повідомив голова українського уряду Денис Шмигаль під час засідання.
6 серпня 2024, 15:06
Кабмін звільнив від відключень електроенергії бізнес, який забезпечує себе світлом на 80%
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості», — заявив прем'єр.
Шмигаль подякував енергетикам, які продовжують готувати енергосистему до наступного опалювального сезону й відзначив, що, попри непросту ситуацію, в Україні наразі не діють планові відключення світла.
Зокрема для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, було запроваджено пакет програм та заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Мова йде про:
- кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики;
- безмитне ввезення енергообладнання;
- спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі