Кабмін звільнив від відключень електроенергії бізнес, який забезпечує себе світлом на 80%

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою, графіки відключень світла не діятимуть на бізнес, який використовує понад 80% електроенергії власного виробництва. Про це повідомив голова українського уряду Денис Шмигаль під час засідання.

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«Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості», — заявив прем'єр.

Шмигаль подякував енергетикам, які продовжують готувати енергосистему до наступного опалювального сезону й відзначив, що, попри непросту ситуацію, в Україні наразі не діють планові відключення світла.

Зокрема для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, було запроваджено пакет програм та заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Мова йде про: