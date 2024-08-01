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1 серпня 2024, 12:58

В Україні стало на один державний банк більше

За рішенням Вищого антикорупційного суду майно експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва стягнуто в дохід держави та передано до управління Фонду державного майна. Після інвентаризації активів буде ухвалено рішення про їх передачу в управління або продаж, повідомляє пресслужба ФДМУ.

За рішенням Вищого антикорупційного суду майно експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва стягнуто в дохід держави та передано до управління Фонду державного майна.

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Що відомо

Серед стягнутих в дохід держави Богуслаєва частки або 100% компаній, які розташовані у Запоріжжі та області:

Крім того, у дохід держави стягнуті грошові кошти В’ячеслава Богуслаєва: понад 554 млн грн на рахунках в «Мотор-Банку» та 79,5 млн грн — на рахунках у ПУМБ. Ці кошти будуть передані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Мотор-Банк стане сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку.

Частка держави в банківському секторі України на кінець 2023 року становила 53,2% за чистими активами.

Читайте: ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Що стосується конфіскованої нерухомості, то Фонд держмайна планує провести аналіз наявності накладених арештів та подальше їх зняття, інвентаризацію (обстеження) з фотофіксацією, здійснення перереєстрації за державою в особі Фонду тощо.

«Після цього ФДМУ прийматиме рішення про економічно обґрунтоване управління або реалізацію таких активів», — додали у Фонді.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 жовтня 2022 року Вʼячеслава Богуслаєва, президента та ексвласника одного з найбільших у світі виробників авіадвигунів «Мотор Січ», затримано в обвинуваченні у державній зраді Службою безпеки України.

«Мотор Січ» — одне з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+15
Бедный папа
Бедный папа
1 серпня 2024, 13:26
#
> 23 октября 2022 года задержан в обвинении в государственной измене

на календаре 1 августа 2024, и че с обвинением?
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
1 серпня 2024, 13:31
#
Доказательств нет, а вот прибрать к рукам имущество это да, урок тем кто любит на родине что-то развивать и инвестировать…
+
0
parseval
parseval
1 серпня 2024, 15:06
#
Разве нет? Или вам платят за вбросы посимвольно?
+
+15
Три літри
Три літри
1 серпня 2024, 13:44
#
на календаре 1 августа 2024, и че с обвинением?

Обвинувачення оголошене у лютому 2023.
+
+56
Bitcoin
Bitcoin
1 серпня 2024, 13:40
#
Даёшь военный коммунизм?!?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 серпня 2024, 14:18
#
Троцкізм вже точно є…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 серпня 2024, 14:50
#
Как-то выпустили из виду итальянский островок Галлинара,
который за 10млн евро прикупил себе на память за папины
деньжата сынуля Вячеслава Богуслаева — Александр.
+
0
ruslanromayev
ruslanromayev
1 серпня 2024, 15:53
#
Майданное отребье умеет только отбирать чужое
+
0
ruslanromayev
ruslanromayev
1 серпня 2024, 16:01
#
Отбросы МОГУТ только отбирать чужое
+
0
ruslanromayev
ruslanromayev
1 серпня 2024, 16:02
#
Бесполезная служба запретила китайцам купить часть акций
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