В Україні стало на один державний банк більше

За рішенням Вищого антикорупційного суду майно експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва стягнуто в дохід держави та передано до управління Фонду державного майна. Після інвентаризації активів буде ухвалено рішення про їх передачу в управління або продаж, повідомляє пресслужба ФДМУ.
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Що відомо
Серед стягнутих в дохід держави Богуслаєва частки або 100% компаній, які розташовані у Запоріжжі та області:
- ТОВ «Золота айстра»;
- ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант»;
- ТОВ «Вінницький авіаційний завод»;
- ТОВ «Вертольоти МСБ»;
- АТ «Мотор-Банк»;
- ПрАТ «Азов Трейд-ХХІ».
Крім того, у дохід держави стягнуті грошові кошти В’ячеслава Богуслаєва: понад 554 млн грн на рахунках в «Мотор-Банку» та 79,5 млн грн — на рахунках у ПУМБ. Ці кошти будуть передані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Мотор-Банк стане сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку.
Частка держави в банківському секторі України на кінець 2023 року становила 53,2% за чистими активами.
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Що стосується конфіскованої нерухомості, то Фонд держмайна планує провести аналіз наявності накладених арештів та подальше їх зняття, інвентаризацію (обстеження) з фотофіксацією, здійснення перереєстрації за державою в особі Фонду тощо.
«Після цього ФДМУ прийматиме рішення про економічно обґрунтоване управління або реалізацію таких активів», — додали у Фонді.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 23 жовтня 2022 року Вʼячеслава Богуслаєва, президента та ексвласника одного з найбільших у світі виробників авіадвигунів «Мотор Січ», затримано в обвинуваченні у державній зраді Службою безпеки України.
«Мотор Січ» — одне з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
Коментарі - 10
на календаре 1 августа 2024, и че с обвинением?
Обвинувачення оголошене у лютому 2023.
который за 10млн евро прикупил себе на память за папины
деньжата сынуля Вячеслава Богуслаева — Александр.