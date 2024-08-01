В Україні стало на один державний банк більше

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Що відомо

Серед стягнутих в дохід держави Богуслаєва частки або 100% компаній, які розташовані у Запоріжжі та області:

ТОВ «Золота айстра»;

ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант»;

ТОВ «Вінницький авіаційний завод»;

ТОВ «Вертольоти МСБ»;

АТ «Мотор-Банк»;

ПрАТ «Азов Трейд-ХХІ».

Крім того, у дохід держави стягнуті грошові кошти В’ячеслава Богуслаєва: понад 554 млн грн на рахунках в «Мотор-Банку» та 79,5 млн грн — на рахунках у ПУМБ. Ці кошти будуть передані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Мотор-Банк стане сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку.

Частка держави в банківському секторі України на кінець 2023 року становила 53,2% за чистими активами.

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Що стосується конфіскованої нерухомості, то Фонд держмайна планує провести аналіз наявності накладених арештів та подальше їх зняття, інвентаризацію (обстеження) з фотофіксацією, здійснення перереєстрації за державою в особі Фонду тощо.

«Після цього ФДМУ прийматиме рішення про економічно обґрунтоване управління або реалізацію таких активів», — додали у Фонді.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 жовтня 2022 року Вʼячеслава Богуслаєва, президента та ексвласника одного з найбільших у світі виробників авіадвигунів «Мотор Січ», затримано в обвинуваченні у державній зраді Службою безпеки України.

«Мотор Січ» — одне з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.