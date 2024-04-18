ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення активів експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та екстопменеджера компанії Петра Кононенка. Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих, передає Укрінформ.

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«Щойно Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів до Богуслаєва та Кононенка. У дохід держави стягнуто корпоративні права (Мотор банк, Мотор Гарант (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, зброя та інші активи», — написала вона у Facebook.

Богатих також додала, що «по окремих активах третіх осіб суд відмовив». Це рішення міністерство оскаржуватиме.

Богатих подякувала Офісу генерального прокурора, Службі безпеки, НАЗК, АРМА, ДПС, іншим органам, громадським організаціям, які активно працювали для збору належної доказової бази.

«Апеляція попереду, але перший раунд наш», — підсумувала Богатих.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 жовтня 2022 року Вʼячеслава Богуслаєва, президента та ексвласника одного з найбільших у світі виробників авіадвигунів «Мотор Січ», затримано в обвинуваченні у державній зраді Службою безпеки України.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Кононенка.

Мін'юст просив стягнути у цих осіб, пов’язаних сталими бізнес-зв'язками, понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більше ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК «Мотор-Гарант», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ «Вертольоти МСБ», 2 000 000 шт. простих іменних акцій емітента акціонерного товариства «Мотор-Банк», їх частки в статутному капіталі ТОВ «Фірма „Жекон“», а також грошові кошти на рахунках в АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор-Банк», майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

«Мотор Січ» — одне з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.