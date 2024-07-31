Доходи Mastercard перевершили очікування

Компанія Mastercard випустила звіт із результатами про другий квартал, які перевершили очікування аналітиків. Про це пише investing.com.

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Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі $3,59, доходи склали $7 млрд. Аналітики припускали в прогнозах, що прибуток на акцію складе $3,51, а загальний дохід складе $6,85 млрд.

Акції MasterCard зросли на 2,58%.

Цього року вартість акції Mastercard, піднявшись на 4%, показали результати гірше, ніж у середньому згідно з індексом S&P 500, піднявшись на 13% з початку року.

Компанія Mastercard слідує за загальним трендом компаній сектору «Технології» цього місяця.