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31 липня 2024, 16:37

Meta заплатить штраф $1,4 млрд у справі про збір біометричних даних

Meta погодилася виплатити штату Техас $1,4 мільярда для врегулювання позову, в якому компанію звинуватили у незаконному використанні технології розпізнавання облич. Про це повідомляє Engadget, передає mezha.media.

Meta погодилася виплатити штату Техас $1,4 мільярда для врегулювання позову, в якому компанію звинуватили у незаконному використанні технології розпізнавання облич.

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У позові стверджувалося, що Meta використовувала цю технологію для збору біометричних даних мільйонів жителів Техасу без їхньої згоди.

Позов був поданий у 2022 році та став першим великим випадком порушення «Закону про захоплення або використання біометричних ідентифікаторів» (Capture or Use of Biometric Identifier Act).

Закон передбачає штраф до $25 тис. за кожне порушення. Штат звинуватив компанію у мільярдних порушеннях через використання фотографій та відео, які користувачі завантажували у Facebook.

Крім того, позов міг би призвести до додаткових $10 тис. за кожне порушення «Закону Техасу про шахрайські торгові практики».

Представник Meta повідомив, що компанія задоволена врегулюванням цього питання і що вона «досліджує майбутні можливості для поглиблення своїх бізнес-інвестицій у Техасі, включаючи потенційний розвиток дата-центрів».

Однак компанія продовжує заперечувати будь-які правопорушення зі свого боку.

Джерело: Мінфін
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