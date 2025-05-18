Британія обігнала Китай і стала другим за величиною власником облігацій США

Обсяг зареєстрованих казначейських облігацій Китаю вперше з початку століття впав нижче, ніж у Великої Британії, що підкреслює постійні зміни в управлінні Пекіном своїми валютними резервами. Про це повідомляє Financial Times.

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Станом на кінець березня вартість держоблігацій США, що належать китайським інвесторам, згідно з даними американських банків і кастодіанів, скоротилася до $765 млрд — з $784 млрд у попередньому місяці. Тим часом обсяг облігацій, які утримують британські інвестори, зріс майже на $30 млрд — до $779 млрд.

Таким чином, Велика Британія стала другим за величиною іноземним утримувачем американських держоблігацій після Японії. Це вперше з жовтня 2000 року, коли обсяги британських інвестицій перевищили китайські. Крім того, це ще один сигнал про те, що Пекін поступово намагається диверсифікувати свої резерви, відходячи від активів США.

«Китай продає повільно, але стабільно. Це — попередження для США. Попередження лунає вже роками, воно не виникло зненацька — США слід було діяти щодо цього значно раніше», — зазначила Алісія Гарсія-Ерреро, головний економіст з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону в Natixis.

Пекін поступово скорочує офіційні обсяги американських держоблігацій, які він утримує, — з піка понад $1,3 трлн у 2011 році. При цьому Китай диверсифікує активи, вкладаючи кошти, зокрема, в облігації американських агентств та золото. Частково скорочення обсягів також може пояснюватися коливаннями ринку.

Аналітики вважають, що Китай утримує дедалі більшу частку активів США через сторонніх кастодіанів, зокрема Euroclear у Бельгії та Clearstream у Люксембурзі, що ускладнює оцінку реального рівня володіння ними.

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