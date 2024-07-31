Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «Акціонерний комерційний банк «Аркада». Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку Аркада
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Що відомо
29 липня до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення АТ «АКБ «Аркада», як юридичної особи.
«Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим», — йдеться у повідомленні.
Повноваження Фонду як ліквідатора банку «Аркада» припинено.
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Нагадаємо
25 серпня 2020 правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.
Проблеми в банку з капіталом виникли через втрату основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 в Києві.
27 серпня ФГВФО виставив активи банку на продаж.
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