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31 липня 2024, 16:16

Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку Аркада

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «Акціонерний комерційний банк «Аркада». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ «Акціонерний комерційний банк «Аркада».
Фото:depositphotos

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Що відомо

29 липня до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення АТ «АКБ «Аркада», як юридичної особи.

«Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим», — йдеться у повідомленні.

Повноваження Фонду як ліквідатора банку «Аркада» припинено.

Читайте: Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку Аркада

Нагадаємо

25 серпня 2020 правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Проблеми в банку з капіталом виникли через втрату основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 в Києві.

27 серпня ФГВФО виставив активи банку на продаж.

Читайте також: Аркада обдурила інвесторів на 13 мільярдів — Кличко

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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