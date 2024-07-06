Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку Аркада

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Рішення Фонду

«4 липня 2024 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 731 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Аркада», — йдеться у повідомленні.

У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками АТ АКБ «Аркада» отримано понад 227,6 млн грн.

У Фонді поінформували, що відповідно до статті 52 закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені в результаті ліквідаційної процедури та продажу майна (активів) банку на дату складення ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

Зазначається також, що Фонд закрив накопичувальний рахунок АТ АКБ «Аркада». З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку не дійсні і платежі на них не приймаються.