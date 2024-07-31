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31 липня 2024, 15:37

Україна обмежила транзит нафти до Угорщини: чи загрожує нам дефіцит пального

Україна запровадила санкції проти російської компанії «Лукойл», заборонивши транзит її нафти нашою територією до Угорщини та Словаччини. Рішення викликало обурення влади цих країн та погрози обмежити імпорт пального до нашої держави. Чи дійсно ці заяви загрозливі для України та до яких наслідків можуть призвести санкції, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Україна запровадила санкції проти російської компанії

На забезпеченості ринку пальним це не позначиться. З цього напрямку ми отримуємо до 10% (на піку), а маємо логістичних потужностей додатково привезти щонайменше на 50% більше. Але. Такі можливості ми маємо завдяки розгалуженій системі постачань, яка не зміцниться у разі втрати цього напрямку.

Україна — гарний клієнт для MOL (йому належать НПЗ в Угорщині та Словаччині). Його втрата — постріл самим собі у ногу. Вони це розуміють, судячи з того, що розмови про можливе припинення постачання нам електрики з Угорщини припинилися. Бо це їхні чималі гроші.

А коли російська нафта надходити туди припинить (ці виключення з санкцій не назавжди), то такий клієнт їм буде потрібен ще більше. Хоча як тільки ми отримаємо доступ до «великої води», ми першими відмовимось від угорсько-словацького імпорту, як доволі дорогого.

У нас достатньо приводів задіяти санкції, пояснити їхню причину і всі би їх зрозуміли і всередині, і ззовні. Але ми не попередили Європу, мовчимо й зараз. Знаємо лише, що запроваджені якісь санкції проти «Лукойлу» (російської, але приватної компанії), а проти «Роснафти» (державної компанії), яка теж є в тій «Дружбі», — ні. Там також є «Татнєфть», ближча до кремля, ніж «Лукойл». Зокрема, в Татарстані активно розвивається оборонна промисловість, зокрема, збирають «шахеди».

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Україна щось запровадила, але прокачка нафти не зменшилася, як заявив НАК. Тобто замість «Лукойлу» там вже хтось інший. А «Лукойл», гадаю, перехрестився й пішов продавати свою нафту на морі. Ми не виграли нічого, але нас вже звинуватили в підриві енергетичної безпеки Європи. Медійно й репутаційно ми у програші. Думаю, це одна з головних цілей цієї спецоперації.

Виникає чергове питання: хто й навіщо це зробив із нашого боку, і так підставив країну?

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
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