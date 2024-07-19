Велика Британія ввела санкції проти 11 суден за перевезення російської нафти

Велика Британія додала до санкційного списку 11 суден за перевезення російської нафти до третьої країни. Про це пише Reuters із посиланням на британський уряд.

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Кораблі ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука. Йдеться, зокрема, про судна під назвою «Залив Амурский» і СКФ «Печора».

Минулого місяця Велика Британія запровадила свої перші санкції проти суден «тіньового флоту» росії, який використовувався для обходу санкцій Заходу щодо торгівлі російською нафтою.

Нагадаємо, що Велика Британія та країни Європейського Союзу збираються вжити нових заходів проти так званого російського «тіньового флоту», який використовується для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій.