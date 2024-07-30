Банки з початку року видали бізнесу пільгових кредитів на понад 52 мільярди

Від початку 2024 року українські підприємці отримали 13 839 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 52,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Протягом минулого тижня підприємці взяли ще 445 таких кредитів на суму 1,6 млрд грн. Загалом, від початку дії програми (від лютого 2020 року) було видано 92,8 тисячі кредитів на суму 319,2 млрд грн.

З початку 2024 року підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,6 млрд грн — кредити на поповнення обігових коштів;

12,0 млрд грн — кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

11,1 млрд грн — кредити на розвиток переробних підприємств;

9,8 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Регіони

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Банки

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали: