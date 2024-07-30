Вересень-жовтень є шанс пройти без відключень світла: чого чекати взимку

Починаючи з минулого тижня, суттєво скорочується масштаб відключень електроенергії, і найближчі місяці є шанс повністю провести зі світлом. Скільки ще буде відновлено генерації та яка ситуація очікується взимку, в колонці для delo.ua розповів керівник програми «Енергетика» аналітичного центру Український інститут майбутнього Адріан Прокіп. «Мінфін» публікує ключові тези.

Причин покращення ситуації зі світлом декілька: скорочення споживання внаслідок спадання спеки, виведення з ремонту додаткового атомного енергоблоку (один із блоків Енергоатом вивів із ремонту на два тижні раніше терміну), а також зусиль усіх енергетиків із ремонту усіх електростанцій, зокрема, теплових.

Незабаром, десь у серпні, ми увійдемо в період, коли буде більше доступних потужностей, а, відповідно, і масштаби відключень будуть дещо меншими. У вересні-жовтні є навіть шанс жити без відключень: якщо погода буде помірною, то і споживання буде відносно нижчим (за умови, шо не втратимо додаткових потужностей через нові обстріли). При цьому сонячна генерація, на яку сьогодні припадає близько 20% усього добового виробництва електроенергії, все ще забезпечуватиме достатньо високі обсяги виробництва електроенергії. Проте треба памʼятати, що будь-який обстріл, спека (яка зумовить зростання споживання), чи, навпаки, хмарна погода (що зумовить падіння виробництва сонячними електростанціями) може погіршити ситуацію.

Останні тижні також показові щодо того, як ми проходитимемо зиму. Енергетичні компанії мають плани відновлення потужностей. Починаючи з весни, ми втратили понад 9 ГВт генеруючих потужностей — понад половина зимового споживання, і здебільшого це теплові та гідроелектростанції. Укргідроенерго планує до зими відновити 1 ГВт потужностей.

На початок 2024 року теплові потужності ДТЕК складали близько 4,5 ГВт (порівнюючи з понад 6 ГВт на момент повномасштабного вторгнення), а з березня 2024 року усі станцій були атаковані майже 200 разів. Зараз компанія орієнтується на те, щоб відновити більшу частину пошкоджених потужностей. Крім цього, Енергоатом до зими відремонтує усі блоки і фактично в роботі перебуватиме близько 7,5 ГВт. Промислові споживачі активно намагаються забезпечити свої потреби в електроенергії, будуючи власну генерацію: до зими вони цілком здатні збудувати 1 ГВт газової генерації.

Проте і виробництво сонячними електростанціями буде мінімальним, а попит зросте майже на третину від літніх показників. У базовому сценарії масштаб відключень взимку може бути приблизно таким, як у липні, або дещо легшим.

Читайте також: Генератори, повербанки, батареї з Tesla: як ще українці дають раду блекаутам

Проте робити точні прогнози про масштаби відключень взимку — справа вкрай невдячна. Ситуація залежатиме передусім від обстрілів та можливих уражень. А втрати від обстрілів безпосередньо залежатимуть від наявності та достатності систем протиповітряної оборони. В будь-якому разі, наступна зима буде не легшою, ніж зима 2022−23 років.