ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів на 413,3 млн грн

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На суму 220,1 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 182,2 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 10,9 млн грн.

АТ «Мегабанк» — на загальну суму 232,8 млн грн, з яких 161,6 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто й інші основні засоби та 71,2 млн грн — стартова ціна прав вимоги за кредитами.

АТ «Укрбудінвестбанк» — на загальну суму 129,7 млн грн. З них на 117,5 млн грн виставляються права вимоги за кредитами, 10,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто й інші основні засоби, 1,4 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком.

АТ «Банк Форвард» — на загальну суму понад 21,2 млн грн, з яких із початковою ціною більше 20,2 млн грн виставляються права вимоги за кредитами та на майже 1 млрд грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «АКБ «Конкорд» — на загальну суму 13,6 млн грн. З них на 7,3 млн грн виставляються права вимоги за кредитами, 6,2 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком, 0,08 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 11,9 млн грн, з яких із початковою ціною 8,6 млн грн виставляються об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, а також 3,3 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком.

АТ «Дельта Банк» — із початковою ціною 3,8 млн грн виставляються права вимоги за кредитними договорами.