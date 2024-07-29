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29 липня 2024, 13:06

Сайт Банку росії зазнав DDoS-атаки — росЗМІ

Сайт Банку росії з ранку працює з перебоями, у багатьох користувачів сайт взагалі не завантажується, розповіли Frank Media кілька активних користувачів порталу ЦБ.

Сайт Банку росії з ранку працює з перебоями, у багатьох користувачів сайт взагалі не завантажується, розповіли Frank Media кілька активних користувачів порталу ЦБ.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЯкщо відкривати сайт ЦБ з іншої країни, сайт зовсім не завантажується.

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Що відомо

Якщо відкривати сайт ЦБ з іншої країни, сайт зовсім не завантажується. Там з'являється значок DDoS-Guard (провайдер безпеки, який надає послуги із забезпечення захисту від DDoS-атак, доставки контенту та веб-хостингу) та напис «Service is not available in your region» («Сервіс недоступний у вашому регіоні»). З росії портал також працює з перебоями, але іноді виходить його відкрити.

Декілька джерел, знайомих із ситуацією, кажуть, що на сервіси Банку росії йде DDoS-атака.

Читайте також: Атак ГУР на банківський сектор росії: росіяни не можуть зняти гроші

Такі ж спостерігалися минулого тижня щодо низки великих російських банків.

Наприклад, деякий час не працювали мобільні програми або сайти РСХБ, ВТБ, Райффайзенбанку, Росбанку, Альфа-банку, Газпромбанку. Про те, що причина збою роботи додатків — це саме DDoS-атаки, підтверджували у ВТБ та РСГБ.

У пресслужбі ВТБ минулого тижня також розповідали, що тоді «банківський сектор зазнав DDOS-атаки, спланованої з-за кордону».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 28 липня росіяни не могли зняти готівку після безпрецедентної атаки кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони України з банківського сектору.

Джерело: Мінфін
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