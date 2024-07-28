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28 липня 2024, 14:08

Атак ГУР на банківський сектор рф: росіяни не можуть зняти гроші

Росіяни не можуть зняти готівкові кошти після безпрецедентної атаки кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони України по банківському сектору. Про це повідомляє джерело у ГУР, передає Укрінформ.

Росіяни не можуть зняти готівкові кошти після безпрецедентної атаки кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони України по банківському сектору.

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Атака на банківський сектор триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж і національних платіжних систем зазнали атаки банкомати.

Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Як повідомляють джерела в розвідці, до головних банківських установ росії, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки та банкомати.

Відтепер користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові й кредитні картки відразу блокуються.

Крім того, кіберфахівцям ГУР вдалося отримати доступ до великих обсягів баз даних фінансових установ, на яких здійснюється атака.

До уражених «ВТБ-Банку», «Альфа Банку», «СберБанку», «Райффайзен банку», «РСХБ Банку», «Росбанку», «Газпромбанку», «Т-Банку» та «іБанку» додався російський банк «Дом.рф». Також заблокована робота брокерського додатку «Т-інвестиції».

До теми: ГУР атакувало банківську систему рф

Джерело: Мінфін
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