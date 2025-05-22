80% американців підтримують ідею часткового переведення золотих резервів США у біткоїн

Чотири з п’яти американців виступають за часткове переведення золотого резерву США у біткоїн. Про це свідчать результати дослідження, проведеного проєктом Nakamoto серед 3345 респондентів, пише Incrypted.

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Що відомо

Згідно з даними опитування, найбільш популярною відповіддю став рівень у 10% — саме стільки активу респонденти в середньому готові замінити на біткоїн. Більшість учасників обрали діапазон від 1% до 30% загального обсягу.

З графіка також випливає, що підтримка ідеї зменшується з віком. Молодші респонденти схильні підтримувати вищу частку біткоїну в золотому резерві, тоді як серед старших вікових груп рівень бажаної конверсії поступово знижується.

Нагадаємо

На початку травня 2025 року губернаторка Аризони Кеті Хоббс підписала законопроєкт № 2749 для захисту цифрових активів і створення резервного біткоїн-фонду.

Також нещодавно ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Мак-Грегор закликав створити стратегічний біткоїн-резерв в Ірландії.