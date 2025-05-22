До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
22 травня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 22 травня: долар на міжбанку подорожчав на 5 копійок
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Відкриття 22 травня
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Закриття 22 травня
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Зміни
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41,44/41,49
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41,49/41,52
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5/3
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46,92/46,97
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46,83/46,85
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9/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,17−41,74 грн. Євро купують за 46,65 грн, а продають за 47,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 46,95−47,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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