Військовий збір: За 4 місяці платники податків сплатили вже 47,8 млрд гривень

За січень-квітень 2025 року платники податків сплатили до бюджету 47,8 млрд грн військового збору. Це втричі або на 35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (12,8 млрд грн). Про це йдеться в даних Державної податкової служби України.