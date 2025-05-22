За січень-квітень 2025 року платники податків сплатили до бюджету 47,8 млрд грн військового збору. Це втричі або на 35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (12,8 млрд грн). Про це йдеться в даних Державної податкової служби України.
22 травня 2025, 15:03
Військовий збір: За 4 місяці платники податків сплатили вже 47,8 млрд гривень
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У податковій таке зростання пояснюють підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 % та свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки.
Які регіони сплатили найбільше
Найбільше сплатили:
- місто Київ — 15,7 млрд грн;
- Дніпропетровська область — 5,5 млрд грн;
- Львівська область — 3,6 млрд грн;
- Харківська область — 3,1 млрд гривень.
Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.
Ставки військового збору
- ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн);
- платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) — 1 % від отриманого доходу щоквартально;
- ФОПи на загальній системі оподаткування — 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;
- наймані працівники — 5 % від нарахованої заробітної плати;
- військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України — 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат.
Джерело: Мінфін
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