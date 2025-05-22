Біткоїн-майнери у квітні продали рекордну кількість біткоїнів

У квітні 2025 року біткоїн-майнери продали рекордний обсяг першої криптовалюти. Про це йдеться у звіті аналітичної платформи TheMinerMag.

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Зазначається, що у квітні публічні компанії-майнери реалізували обсяг біткоїнів, що на 15% перевищив їхній видобуток за цей період. Це є найвищим показником з кінця ведмежого ринку 2022 року, що вказує на значне зростання продажів.

Головною причиною такої тенденції є зменшення прибутковості майнінгової діяльності. Попри зростання першої криптовалюти, вартість хешу (показник доходу майнерів на одиницю обчислювальної потужності) утримується на низькому рівні $55 за петахеш на секунду (PH/s).

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Для порівняння, у грудні, коли біткоїн перетнув позначку $107 000, цей показник короткочасно досягав $63/PH/s. Зростаючий рівень складності мережі та низькі комісії за транзакції продовжують чинити тиск на дохідність.

Водночас у звіті зазначається, що провідні гравці майнінгової індустрії не припиняють масштабування своїх операцій:

MARA Holdings (MARA): зберігає лідерство з 57,3 EH/s.

CleanSpark (CLSK): перевищила 40 EH/s.

IREN: обійшла Riot Platforms, збільшивши потужність на 25%. Компанія прагне досягти 50 EH/s до червня.

Cango (CANG): планує додати 18 EH/s до липня.

Крім того, майнери адаптують свою стратегію придбання обладнання. Низка компаній уклали угоди з Bitmain, розраховуючись за нові установки біткоїнами. Ці контракти передбачають опцію викупу монет за фіксованою ціною, що дозволяє хеджувати потенційні ризики у випадку подальшого зростання курсу біткоїна.

Акції майнерів

Акції майнерів, які сильно «просіли» у першому кварталі 2025 року, почали потроху відновлюватися. Деякі з них навіть зросли на понад 60% за один лише квітень. Але з початку року в плюсі все ще тільки CleanSpark та MARA Holdings.