За підсумками 2024 року рівень «сірого імпорту» в Україні досяг найнижчого показника за всі роки спостережень — 11,6%. Таку середню оцінку надали українські експортери та імпортери у рамках IX хвилі щорічного опитування.

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Сірий імпорт — це товари, які потрапляють до країни з порушенням митних правил. Його наслідки відчувають усі: зменшення надходжень до бюджету, тиск на легальний бізнес, зниження рівня безпеки споживачів. Тому його мінімізація — це справжній показник змін, які відбуваються.

Так, за оцінками бізнесу, у 2018 році частка «сірого імпорту» складала 25,3%. Відтоді середній показник зменшився більш ніж удвічі, що свідчить про значне скорочення нелегального сегменту на ринку (у 2020 році — 24,2%, у 2021 — 21,1%, у 2022 — 17,3%, у 2023 — 13,4%, а в 2024 — 11,6%).

Зберегти позитивну динаміку вдалося завдяки впровадженню сучасних технічних засобів митного контролю та розвитку міжнародної взаємодії.

Окремою важливою складовою є співпраця митниці з бізнесом, яка спрямована на спільне створення чесного та передбачуваного середовища для зовнішньоекономічної діяльності.