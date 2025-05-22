Кореляція блокчейну та енергетики відкриває трейдерам нові точки входу

Майнінг криптовалют і енергетика формують складну й динамічну екосистему, де події в одній галузі неминуче відбиваються на іншій. Аналітики XFINE проаналізували ключові механізми цієї взаємодії та виокремили закономірності, які можуть бути корисні трейдерам, що працюють як із цифровими валютами, так і з активами енергетичного сектору.

Алгоритми Proof-of-Work, що лежать в основі Bitcoin та низки інших криптовалют, роблять енергоспоживання критично важливим чинником їх функціонування. За оцінками експертів XFINE, майнінг BTC споживає до 0,5% світової електроенергії — на рівні таких країн, як Аргентина чи Швеція. Саме тому зростання цін на енергоносії може суттєво вплинути на рентабельність майнінгу.

Взаємозв'язок між криптовалютним та енергетичним ринками виявляється наступним чином: зростання цін на електроенергію підвищує собівартість майнінгу, що знижує хешрейт мережі, призводить до скорочення емісії нових монет і, як наслідок, може сприяти зростанню ціни біткоїна. За даними XFINE, при зростанні вартості електроенергії на 10% собівартість видобутку BTC зростає приблизно на 6−8%. Якщо при цьому ринкова ціна монети падає нижче рівня рентабельності, частина майнерів змушена вимикати обладнання, тим самим зменшуючи пропозицію на ринку.

Такий ефект був особливо помітний наприкінці 2022 року, коли енергетична криза в Європі призвела до зупинки низки майнінгових ферм у Німеччині та Нідерландах. У результаті хешрейт Ethereum Classic знизився на 18%, що стало тривожним сигналом для трейдерів.

Після того, як Китай заборонив майнінг у 2021 році, значна частина ферм перемістилася до США, Казахстану та Росії. Це змінило географію енергоспоживання та локально перевантажило енергосистеми. У Техасі майнінгові компанії укладають спеціальні угоди з енергопостачальниками: вони отримують знижки за умови, що зможуть оперативно вимикатися в періоди пікового навантаження. Такі механізми дозволяють підтримувати баланс у мережі та водночас створюють для трейдерів нову точку аналізу — стабільність роботи майнінгу в таких регіонах стає частиною оцінки ліквідності й майбутньої волатильності криптовалютного ринку.

Коли ціна Bitcoin різко зростає, видобуток стає вигіднішим, ферми активізуються, а споживання енергії збільшується. На цьому тлі акції локальних енергетичних компаній можуть демонструвати зростання. Аналітики XFINE зафіксували, що після халвінгу у 2020 році, коли ціна BTC сягнула історичних максимумів, акції деяких енергетичних компаній у Техасі зросли на 15−20%.

При цьому треба враховувати, що на індустрію продовжує зростати тиск з боку екологічних організацій та ESG-фондів. Високе енергоспоживання викликає критику, що стимулює перехід на відновлювані джерела енергії. В Ісландії та Норвегії ферми вже працюють переважно на гідро- й геотермальних станціях. У США формуються майнінгові кластери навколо сонячних і вітрових електростанцій, а Сальвадор прагне використовувати для майнінгу енергію вулканів. Цей зсув не лише знижує вуглецевий слід, але й відкриває новий інвестиційний сегмент: компанії, що впроваджують «зелений» майнінг, отримують додаткові переваги у вигляді ESG-сертифікації та інвестицій від екологічно орієнтованих фондів.

Розуміння цих взаємозв'язків відкриває можливості для створення комплексних торговельних стратегій. Моніторинг хешрейту, аналіз локальних енергетичних криз, сезонних коливань цін на електроенергію та переходу до екологічно чистої генерації стають не просто фоном, а повноцінними торговельними сигналами. Досвідчені трейдери вже зараз активно використовують ці дані для оцінки настроїв на крипторинку та точного вибору моменту входу в ринок.

Таким чином, глибоке розуміння взаємозв'язку між криптовалютами та енергетикою дає трейдерам XFINE стратегічну перевагу: вони можуть ухвалювати рішення, спираючись не лише на графіки й обсяги, але й на фундаментальні макрофактори, що визначають стійкість і перспективи всієї цифрової економіки.

Аналітичний відділ XFINE