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22 травня 2025, 16:22

Bitcoin Pizza Day на OKX: смачні винагороди для спільноти

Криптовалютна біржа OKX святкує знакову дату для всієї криптоспільноти — 15 років із моменту першої покупки за біткоїн. 22 травня 2010 року програміст Ласло Хейніц обміняв 10 000 BTC на дві піци, зробивши перший крок до визнання криптовалют як платіжного засобу. На честь цієї памʼятної дати OKX запустила кілька акцій з призовим фондом в 500 000 USDT.

Криптовалютна біржа OKX святкує знакову дату для всієї криптоспільноти — 15 років із моменту першої покупки за біткоїн. 22 травня 2010 року програміст Ласло Хейніц обміняв 10 000 BTC на дві піци, зробивши перший крок до визнання криптовалют як платіжного засобу.

Призовий фонд у 500 000 USDT для нових користувачів

Усі нові користувачі OKX, які зареєструються на біржі, приєднаються до травневої кампанії та здійснять угоду на суму від 1 USDT, отримають шанс виграти частину призового фонду в 500 000 USDT. У ході кампанії учасники отримуватимуть свої «шматочки піци» — винагороди, розмір яких зростатиме зі збільшенням кількості учасників акції. Кампанія вже стартувала та триватиме до 3 червня 2025 року, а винагороди буде нараховано протягом 30 робочих днів після її завершення.

OKX пригощатиме піцою увесь тиждень

У межах святкування OKX також запускає глобальну акцію для всіх учасників спільноти ОКХ. До 28 травня 2025 року кожен, хто опублікує фото з піцою на фоні логотипу OKX, зможе отримати 15 USDT — символічне повернення вартості піци. Ініціатива проходить у рамках програми активностей для спільноти, яка покликана підтримати криптокультуру та заохотити участь користувачів у тематичних подіях. Приєднуйтесь до святкування та підтримайте криптотрадиції разом з OKX!

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX

OKX — одна з провідних глобальних криптобірж, якій довіряють понад 60 мільйонів користувачів у всьому світі. Біржа відома як один із найшвидших і найнадійніших криптосервісів у світі.

OKX є офіційним партнером топових спортивних брендів, зокрема чемпіона Англійської Прем'єр-ліги Manchester City FC, команди McLaren Formula 1 та олімпійського спортсмена Скотті Джеймса. Компанія прагне вдосконалити досвід уболівальників, відкриваючи нові можливості для залучення.

Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши наш додаток або відвідавши сайт: okx.com.

Джерело: Мінфін
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