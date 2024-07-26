Олімпіада-2024: як кремль намагається перетворити її на зброю

Залізничні вузли французької надшвидкісної мережі TGV зазнали атаки всього за декілька годин до відкриття Олімпіади: на декількох із них були організовані підпали. А група фахівців із кібербезпеки з державних органів, приватного сектору та Олімпійських ігор готується до масштабних кібератак. Наскільки це все серйозно, розповів The Hill. «Мінфін» вибрав головне.

Місто Вогнів перебуває під прицілом москви. Париж, який часто є фантазійною ядерною метою російського пропагандиста Володимира Соловйова, активно наражався на напади з боку кремля напередодні офіційного відкриття XXXIII Олімпіади — і все більше ознак того, що столиця Франції може стати кінетичною метою.

Після заборони росії брати участь в Олімпіаді через її вторгнення в Україну, рф звернулася до інших асиметричних засобів, аби повернути додому золото. Ззовні путін грає роль жертви, але стратегічно він розглядає Париж, як можливість розширити свою гібридну війну проти Заходу.

Війна путіна проти Олімпіади почалася у типово російської манері. У червні Microsoft повідомив, що кремль «нарощує шкідливі кампанії дезінформації проти Франції, президента Франції Еммануеля Макрона, Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Олімпійських ігор цього літа у Парижі».

Москва вправно використовує тактику дезінформації Холодної війни проти Олімпіади, постачаючи її в упаковці штучного інтелекту. Два помітні російські гравці на цьому полі, за даними Microsoft, — це Storm-1679 та Storm-1099.

Починаючи з 2023 року, вони почали націлюватися на паризьку Олімпіаду. Одним із яскравих прикладів стала публікація сайту фейкового фільму Netflix під назвою «Падіння Олімпіади»: гра слів та натяк на популярний голлівудський фільм 2013 року «Падіння Олімпу».

У версії Storm-1679 до голосу Тома Круза, яким був озвучений фільм, було застосовано дипфейк. І, за словами Microsoft, Storm-1679 «підробив культову вступну сцену Netflix і корпоративний брендинг, і просував фальшиві п'ятизіркові огляди від авторитетних ЗМІ, таких як New York Times, Washington Post та BBC».

Мета фейкового відео та інших подібних йому — навіювання страху Заходу, що паризька Олімпіада стане жорстокою — і в масштабах, більших за викрадення, і вбивство ізраїльських олімпійців палестинськими терористами з «Організації чорного вересня» на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. Примітно, що колишній Радянський Союз до атаки у Німеччині фінансував та тренував «Чорний вересень» разом із ФАТХ.

Багато з облікових записів у соціальних мережах, пов'язаних зі Storm-1679, обіцяють повторити це проти ізраїльтян у Парижі. Примітно, що Microsoft підозрює, але не може підтвердити, що в цьому замішані інші зловмисні суб'єкти. На нашу думку, ймовірно, що ці інші суб'єкти посилюються російськими ботами і тролями, включаючи ХАМАС, Хезболлу та Іран.

Російські кампанії з дезінформації дуже складні, аж до повсюдного використання QR-кодів для перенаправлення глядачів, що нічого не підозрюють, і дипфейку France 24 — великого французького новинного телеканалу.

На сьогодні Microsoft склала схему дезінформаційних кампаній путіна і розділила їх на дві основні фази. Фаза I почалася у 2023 році, а фаза II — у 2024 році. Обидві включали «очорніння [МОК]», «звинувачення у неефективному управлінні» та «очікування насильства» на Олімпіаді в Парижі.

Фаза III була потенційно представлена ​​24 липня у Парижі, і сигналізувала про набагато зловісніший намір. Французька влада заарештувала 40-річного російського шеф-кухаря в самому центрі міста, звинувативши його у зв'язках із ФСБ та розголошенні «розвідувальної інформації іноземної держави [росії] з метою провокування ворожих дій у Франції».

Як із загрозами справляється Франція

Франція серйозно ставиться до кіберзагроз і зростаючих кінетичних загроз; очікується, що на іграх буде 11 мільйонів відвідувачів, у тому числі 10 500 легкоатлетів, які боротимуться за медалі у 329 окремих олімпійських дисциплінах, що відбудуться у північній та центральній частині Парижа.

Задля безпеки олімпійських об'єктів Франція створила безпрецедентну зону безпеки. Голова паризької поліції Лоран Нуньєс назвав її «антитерористичним периметром». Париж із 18 липня заблокував більшу частину міста. Щоб потрапити до зони, люди повинні попередньо зареєструватися онлайн і «зазнають перевірок біографічних даних, відомих у Франції, як «адміністративне розслідування».

Перепустки з QR-кодом використовуються для контролю входу до зони — і для відстеження переміщень людей, які перебувають там фізично. Пристрої розпізнавання осіб також широко використовуються в усьому Парижі для відстеження відомих злочинців, іноземних агентів і, мабуть, будь-кого, хто має російський паспорт.

Але навіть цей високотехнологічний підхід до безпеки має ризик. Як показав «баг» CrowdStrike, технологія працює доти, доки не припиняє працювати, і кремль, попри всі свої жахливі військові невдачі на полях битв України, залишається дійсно, справді гарним у веденні кібер-, шпигунської та асиметричної війни.

Плюс до всього, можуть статися і внутрішні помилки безпеки. Так, наприклад, Франція дозволила розмістити 2000 катарських сил безпеки для патрулювання Олімпіади в Парижі, попри тісні зв'язки Дохи з ХАМАС та «Братами-мусульманами».

Париж у напрузі. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який приїхав до Парижа, щоб підтримати ізраїльських спортсменів, які беруть участь в Олімпіаді, не зміг зійти з літака в середу, доки не було усунено загрозу безпеці.

Цей інцидент — нагадування про те, що, окрім росії, Франція також повинна залишатися пильною до погроз, що походять від союзників путіна з Вісі Зла. ХАМАС і Хезболла, зокрема, можуть спробувати сприймати Олімпіаду, як засіб привернення уваги до їхніх війн проти Ізраїлю в секторі Газа і на півдні Лівану.

Іран теж не можна скидати з рахунків — особливо, оскільки Тегеран стрімко наближається до ядерного прориву і, схоже, готовий незабаром отримати від москви технологію доставки боєголовок, яка потрібна для повного озброєння його ядерної програми. Сприяння або допомога в кінетичній або асиметричній кризі у Парижі може стати таким необхідним відволіканням від ядерних амбіцій Ірану в Нетензі.

Однак наразі найбільшою загрозою для Парижа залишається путін. Підрив Парижа підриває Захід — особливо з того часу, як Місто Вогнів уособлює в культурному плані все те, що путін прагне знищити у своїй глобальній війні.

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Чи може ще більше посилити ці зусилля на Олімпіаді? Особливо, як відчайдушна спроба добитися поступок у Вашингтоні та Брюсселі, яких він не може добитися на полях битв в Україні?

Можливо.

Путін витратив значну кількість часу, зусиль і російських рублів за останні два з лишком роки, намагаючись перетворити Паризьку Олімпіаду на зброю, вести війну проти неї, і він відчайдушно хоче отримати віддачу в той чи інший спосіб. Однак чесність — це не його modus operandi.

Кремль краде все, що захоче путін, а крадіжка олімпійського золота, зрештою, вже давно є тим, на чому спеціалізується росія.