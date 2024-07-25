Revolut отримав банківську ліцензію у Великій Британії

Що відомо

Згідно з заявою Revolut, Управління пруденційного регулювання видало дозвіл із деякими обмеженнями, що є звичайним кроком для багатьох нових банків у Великій Британії.

Повна ліцензія незабаром дозволить Revolut надавати овердрафти, кредити та ощадні продукти більш ніж 9 млн своїх клієнтів у Великій Британії, приєднавшись до таких банків, як Monzo Bank Ltd., Starling Bank Ltd. та Atom Bank Plc, які прагнуть кинути виклик традиційним банківським гігантам, таким як Barclays Plc та HSBC Holdings Plc.

Генеральний директор Revolut у Великій Британії Франческа Карлезі заявила, що це «значний крок уперед для Revolut» та її клієнтів.

Після отримання ліцензії рахунки клієнтів Revolut підпадатимуть під дію Програми компенсацій у сфері фінансових послуг Великої Британії, яка захищає клієнтські депозити на суму до £85 000 ($109 500) у разі банкрутства компанії.

Нагадаємо

У 2021-му Revolut став найдорожчим стартапом Великої Британії, залучивши $800 млн за оцінки $33 млрд. Той же рік став першим прибутковим для необанку — £26,3 млн.

Revolut вперше подала заявку на отримання банківської ліцензії у Великій Британії на початку 2021 року, але довго не могла її отримати через одну з версій, це повʼязано із корінням співзасновника Миколи Сторонського. Його батько обіймає високу посаду в російському «Газпромі», який потрапив під санкції США. Це не є причиною затримки, повідомляв Forbes співзасновник Revolut, українець Влад Яценко.

За словами Сторонського, він відмовився від російського громадянства, має британське, а з рф виїхав 18 років тому.

Revolut має повну банківську ліцензію ЄС у Литві з 2021 року, але Велика Британія є найбільшим ринком компанії. Керівники наголошували, що ліцензія дасть змогу надавати банківські продукти, які банк вже надає в Європі.