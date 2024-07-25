Державний Sense Bank видав понад 250 «енергетичних» кредитів фізичним особам

У банку зазначили, що від старту програми до фінустанови за «енергетичними» позиками звернулись понад 250 клієнтів. Кредити надавались в рамках програми «Джерело Енергії» на енергогенеруюче та енергонакопичувальне обладнання.

Банкіри зазначили, що абсолютним лідером за кількістю придбань стали зарядні станції, на купівлю яких видано 61,29% від всіх «енергетичних» угод кредитування. На другому місці за популярністю серед клієнтів Sense Bank розмістились генератори частка яких складає 19,76%. На решту 18,95% припадають сонячні панелі, реле напруги, павербанки та інше обладнання.

За інформацією Сенс Банку найактивніше кредитувались у Києві та Київській області — 42% виданих позик припадає саме на столичний регіон. Слідом іде Дніпропетровщина з показником у 22%, замикає трійку лідерів Одеська область де взяли 10% позик на енергоефективні рішення. Решта 26% рівномірно розподілились на 15 областей України.

Голова Правління Sense Bank Олексій Ступак у своєму коментарі зазначив, що розвиток програми «Джерело Енергії», зокрема розширення лінійки кредитних продуктів для фізичних осіб, може суттєво послабити наслідки відключень живлення для населення.

«Актуальність кредитування фізичних осіб на енергетичне обладнання важко переоцінити. Кожного дня, в нашому банку, понад 5 родин оформлюють договір кредитування саме на енергетичні рішення для своїх домівок. І це не дивно, адже у такий важкий час це реальний інструмент забезпечення енергетичної безпеки та незалежності кожної оселі. Саме поєднання державних та банківських програм кредитування здатне у повній мірі забезпечити доступ всім верствам населення до коштів на необхідне обладнання», — заявив Олексій Ступак.

Нагадаємо, що державний Sense Bank нещодавно запустив комплексну програму кредитування «Джерело Енергії», а 19 липня фінустанова видала перший кредит на будівництво сонячної електростанції за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%»