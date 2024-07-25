З лютого 2022 року допомога від Японії сягає $6,3 млрд, із яких майже $1 млрд — гранти

Загалом бюджетна допомога від Японії сягає $6,3 млрд з лютого 2022 року, із яких майже $1 млрд — гранти. Про це зазначив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

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Бюджетна допомога

«Україна системно посилює свою фінансову спроможність, збільшуючи внутрішні доходи держбюджету. Водночас міжнародна допомога продовжує бути необхідною, щоб всі першочергові видатки було профінансовано вчасно та у повному обсязі. Я вдячний Уряду Японії за лідерство у цьому питанні. Загалом бюджетна допомога від Японії сягає $6,3 млрд з лютого 2022 року, із яких майже $1 млрд — гранти», — зазначив Марченко.

Японія — друга за обсягом фінансової підтримки серед країн світу (після США) та четверта серед усіх міжнародних партнерів (після ЄС, США та МВФ).

У 2022 році Японія надала Україні $581 млн пільгового фінансування через JICA.

Міністр фінансів зауважив, що розраховує на збереження бюджетної підтримки Уряду Японії, а також розширення партнерства у відновленні України. Досвід Японії у реалізації та менеджменті проєктів із відновлення є надзвичайно цінним для України.