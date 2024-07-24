Бізнес в умовах війни: Три чверті опитаних керівників оцінюють стан бізнесу задовільно або добре

Зокрема, 45% опитаних топ-менеджерів оцінюють стан справ у їхньому бізнесі задовільно, а 27% — позитивно. Водночас інші 27% оцінюють поточну ситуацію в бізнесі радше негативно. Такими є результати нової хвилі опитування «Бізнес в умовах війни», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією спільно з UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

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Кількість членських компаній Асоціації, що працюють у повному обсязі, зменшилась порівняно з початком року — з 78% до поточних 64%. Відповідно зросла кількість обмежень, що застосовуються компаніями.

Наразі з обмеженнями працюють 36% опитаних бізнесів, серед найбільш розповсюджених:

нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%),

обмеження географії діяльності (60%),

призупинення роботи на час повітряних тривог (46%).

Прогнози

Водночас прогнози бізнес-динаміки на наступні пів року є більш песимістичними. Так, 56% опитаних прогнозують, що стан справ у їхнього бізнесу погіршиться, 27% не очікують змін, і 16% вважають, що стан справ покращиться.

Попри це, 47% топ-менеджерів планують розширення бізнесу, зокрема зростання клієнтської бази та виробництва, вихід на міжнародні ринки та інше.

Доходи

З початку повномасштабного вторгнення у 48% бізнесів знизились доходи, тоді як у 47% — зросли. У 6% опитаних обсяги бізнесу не змінились.

Серед опитаних 48% експортують товари чи послуги закордон.

Факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають мобілізацію (71%), атаки на українську енергосистему (61%), війну, окупацію територій (58%), нестачу кваліфікованих працівників (58%).

Фінансові резерви

Бізнес зберігає фінансову стійкість, втім дещо погіршив оцінку фінансових резервів порівняно з початком 2024 року. Більше половини, а саме 53% компаній мають резерви на рік та більше (у попередній хвилі — 65%), 32% — на пів року, 15% — на кілька місяців, і 1% не має жодних резервів.

Втрати від війни

Втрати бізнесу від війни продовжують зростати. Станом на середину 2024 року для 26% опитаних компаній вони складають до $1 млн. Водночас 31% повідомляють про втрати в діапазоні $1−10 млн, і 17% — про втрати більше $10 млн. Жодних втрат не понесли тільки 14% опитаних компаній Асоціації.

Підтримка ЗСУ

Бізнес зберігає стабільно високу підтримку збройних сил: 63% підтримують власних працівників у лавах ЗСУ, 49% допомагають фінансово, 45% — продукцією. До відновлення громади чи регіону долучаються 27% опитаних бізнесів.

На сьогодні у 86% опитаних членських компаній Асоціації є співробітники у лавах ЗСУ. У половини компаній, а саме у 52% кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10−20%, у 6% — 20−40%.

Ці дані відповідають ситуації з мобілізацією серед компаній Асоціації піврічної давнини. Близько половини, а саме 46% компаній повідомляють, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти, зокрема керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

Серед опитаних компаній, тільки 9% проводили релокацію офісу або виробництва у зв’язку з російською агресією, зокрема 7% — в межах України і 2% — за кордон. Програмами державної чи міжнародної підтримки за останні 2,5 роки користувались тільки 11% компаній.

Більшість компаній, а саме 73% планують залучати фінансування для розвитку бізнесу. Найбільше компаній використовуватимуть власні кошти (60%), до того ж 19% планують залучати банківське кредитування, 15% — інвестиції і 5% — гранти.

Кредити

Кредитуватися у банках на ринкових умовах готові 25% опитаних підприємств. Серед труднощів у отриманні кредитування компанії згадують зависокі ставки, бенефіціарів-нерезидентів, невідповідні строки, повільне прийняття рішення.

Найбільше допомоги наразі бізнес потребує у напрямку покращення умов бронювання співробітників та покриття військових ризиків. Серед інших потреб — мораторій на перевірки та пом’якшення валютних обмежень, допомога в комунікації з органами влади.