Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні «клубу білого бізнесу» — перелік добросовісних платників податків, яких за дотримання законодавства менше перевірятимуть. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
24 липня 2024, 15:45
Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу»
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Даний закон передбачає запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
До переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування.
Переваги
Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
- скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.
Джерело: Мінфін
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