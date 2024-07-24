Зеленський підписав закон про створення «клубу білого бізнесу»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні «клубу білого бізнесу» — перелік добросовісних платників податків, яких за дотримання законодавства менше перевірятимуть. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Даний закон передбачає запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування.

Переваги

Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги: