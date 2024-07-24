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24 липня 2024, 13:23

«Це не гуманітарна допомога»: у Приватбанку пояснили кому даватимуть кредити на енергообладнання

У Приватбанку пояснили, що кредити на купівлю енергообладнання видаватимуть не всім охочим, а будуть ретельно перевірятимуть платоспроможність клієнтів. Про це заявив член правління Приватбанку з питань малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв під час дискусії про майбутнє української енергетики NV.

У Приватбанку пояснили, що кредити на купівлю енергообладнання видаватимуть не всім охочим, а будуть ретельно перевірятимуть платоспроможність клієнтів.

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Про що заявили в банку

«Якщо кредит не повернеться, це стане проблемою, тому банки не будуть видавати кредити всім і кожному як гуманітарну допомогу під лозунгом: „Паспорт і код, кредитуйся, народ“. Ми — комерційні установи, які мають кредитувати задля отримання прибутку, тому ми використовуємо діючі кредитні процедури», — розповів Заіграєв.

Він наголосив, що банк буде оцінювати ці проєкти з погляду окупності й можливості повернення коштів.

«Ми будемо робити все, щоб дати кредити усім, хто може собі це дозволити», — зазначив Заіграєв.

Кредитування децентралізованої енергетики

22 липня Міністерство економіки повідомило про старт двох державних програм пільгового кредитування створення децентралізованої енергетики.

Зокрема, з 20 липня в Україні почала працювати програма пільгового кредитування під 0% на сонячні панелі й вітрові установки для приватних домогосподарств.

Кредити видають Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Глобус.

Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту — до 480 000 гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Кредити онлайн

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Ivn
Ivn
24 липня 2024, 13:33
#
Емпатійний, добрий, чуйний чоловяга
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