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24 липня 2024, 12:00

ПУМБ та Лімагрейн Україна запустили нову партнерську програму для аграріїв

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) разом з однією найбільших у світі насіннєвих компаній Лімагрейн оголосили про старт нової партнерської програми, спрямованої на покращення умов для аграріїв при купівлі різноманітних сортів та гібридів насіння польових культур.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) разом з однією найбільших у світі насіннєвих компаній Лімагрейн оголосили про старт нової партнерської програми, спрямованої на покращення умов для аграріїв при купівлі різноманітних сортів та гібридів насіння польових культур.

Представники агробізнесу можуть скористатися можливістю та придбати продукцію бренду LG Seeds від компанії Лімагрейн, залучивши кошти у ПУМБ за ставкою від 0,01% річних.

Серед переваг фінансової програми — простота і прозорість процесу оформлення, відсутність необхідності оцінки та нотаріального оформлення застави, а також зручний графік погашення, адаптований до сезонності сільськогосподарських робіт. Що важливо, комісія за видачу кредиту також відсутня.

Компанія Лімагрейн третій рік поспіль є лідером на ринку ріпаку озимого, а також основним гравцем у селекції соняшнику, кукурудзи та зернових колосових культур.

Особливої уваги серед лінійки продуктів компанії заслуговує озимий ріпак, сівба якого от-от розпочнеться. Посівний матеріал озимого ріпаку повинен бути високої якості, оскільки від цього залежить не лише врожайність, але й стійкість рослин до хвороб та несприятливих погодних умов. Високоякісне насіння забезпечує рівномірні сходи, активний ріст та розвиток рослин, що в результаті призводить до отримання стабільного і високого врожаю.

Інвестування у якісне насіння — це запорука успіху для будь-якого агровиробника. Маєте питання? Дізнатися детальніше про умови кредитування у ПУМБ, а також подати заявку можна за цим посиланням або зателефонувавши на гарячу лінію банку: 0 800 501 275 (дзвінки не тарифікуються).

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р.
Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

Джерело: Мінфін
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