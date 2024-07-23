До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 18 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
23 липня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 23 липня: євро впало на міжбанку нижче 45 грн
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Відкриття 23 липня
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Закриття 23 липня
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Зміни
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41,35/41,37
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41,33/41,35
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2/2
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45,02/45,02
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44,84/44,85
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18/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,75, євро — 45,35−45,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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