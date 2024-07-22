Україна на сьогодні запланувала імпорт електроенергії з п'яти країн

На 22 липня запланований імпорт електроенергії з європейських країн складає 24,982 тис. МВт-год. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Звідки імпортуватимемо

«Імпорт: планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 24 982 МВт-год. з максимальною потужністю 1239 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається» — йдеться у повідомленні.