Глобальний технологічний збій: Світовим компаніям знадобляться тижні аби відновитись

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 липня 2024, 9:20

Глобальний технологічний збій: Світовим компаніям знадобляться тижні аби відновитись

Багатьом компаніям знадобляться дні або навіть тижні, щоб повністю відновитися після збою в роботі комп'ютерів, попереджають ІТ-експерти. Про це пише Економічна правда з посиланням на Financial Times.

Багатьом компаніям знадобляться дні або навіть тижні, щоб повністю відновитися після збою в роботі комп'ютерів, попереджають ІТ-експерти.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Глобальний технозбій

Компанія CrowdStrike, один з найбільших світових постачальників систем безпеки, пояснила глобальний збій, що призвів до помилок у комп'ютерах і серверах під управлінням Windows, приземлень літаків, припинення мовлення телеканалів, невдалим оновленням свого програмного забезпечення Falcon.

За словами аналітиків, ці перебої були ще більш шокуючими, враховуючи міцну репутацію CrowdStrike як першої лінії захисту багатьох компаній від кібератак.

«Це перший випадок, коли широко розгорнутий агент безпеки, призначений для захисту комп'ютерів, фактично призводить до їх поломки», — сказав Ніл Макдональд, аналітик ІТ-консалтингової компанії Gartner.

Читайте: Як CrowdStrike створив глобальну паніку, а Трамп пообіцяв вбити електрокари

Це означає, що в компаніях з тисячами комп'ютерів під управлінням Windows або з дефіцитом ІТ-спеціалістів, на виправлення проблеми може піти кілька днів або тижнів, кажуть експерти.

«Схоже, що мільйони комп'ютерів доведеться ремонтувати вручну», — сказав Мікко Хіппонен, директор з досліджень компанії WithSecure, що спеціалізується на кібербезпеці.

За оцінками Gartner, частка доходів CrowdStrike на світовому ринку корпоративної безпеки кінцевих точок — яка передбачає сканування комп'ютерів, телефонів та інших пристроїв на предмет кібератак — більш ніж удвічі перевищує частку доходів трьох найближчих конкурентів: Trellix, Trend Micro та Sophos. Тільки Microsoft є більшою.

Читайте: Проблеми у сервісах Microsoft спричинили масштабний збій у світі

Аналітик Citi Фатіма Булані в записці для клієнтів зазначив, що «Постачальники програмного забезпечення стали настільки великими і взаємопов'язаними, що їхні збої можуть завдати шкоди світовій економічній системі. Це може призвести до посилення політичної та регуляторної уваги».

Нагадаємо

Зранку 19 липнябагато компаній у світі, зокрема й біржі, зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів на Windows, які використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами