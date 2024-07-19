У світі відбувся масштабний збій через Windows: у Держспецзв’язку пояснили як налагодити комп'ютер

Зранку 19 липня багато компаній у світі, зокрема й біржі, зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів на Windows, які використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. У Держспецзв’язку пояснили як налагодити комп'ютер.

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Організації в Україні, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Фахівці Держспецзв’язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:

Завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows

Перейдіть до каталогу C:WindowsSystem32driversCrowdStrike

Знайдіть файл з назвою «C-00000291*.sys», і видаліть його

Перезавантажте комп’ютер або сервер.

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