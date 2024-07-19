Зранку 19 липня багато компаній у світі, зокрема й біржі, зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів на Windows, які використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. У Держспецзв’язку пояснили як налагодити комп'ютер.
19 липня 2024, 12:51
У світі відбувся масштабний збій через Windows: у Держспецзв’язку пояснили як налагодити комп'ютер
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Організації в Україні, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.
Фахівці Держспецзв’язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:
- Завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows
- Перейдіть до каталогу C:WindowsSystem32driversCrowdStrike
- Знайдіть файл з назвою «C-00000291*.sys», і видаліть його
Перезавантажте комп’ютер або сервер.
До теми: Проблеми у сервісах Microsoft спричинили масштабний збій у світі
Джерело: Мінфін
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