Вітчизняний Sense Bank видав перший кредит бізнесу на енергоефективні рішення

У банку повідомили, що нещодавно уклали першу угоду про кредитування підприємства середнього бізнесу на розвиток альтернативних джерел енергії. Позику клієнт фінустанови оформив за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%».

Позичальник — компанія яка займається виробництвом, а також продажем металевих конструкцій вирішила побудувати у Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт мегават. Для прикладу — цієї електроенергії достатньо, щоб забезпечити електроенергією приблизно 360 квартир. Річна генерація станції складатиме 1150 МВт годин електроенергії. Загальна сума кредиту становить 14,2 мільйона гривень. Строк погашення — п’ять років.

Голова правління Sense Bank Олексій Ступак зазначив, що банк буде продовжувати розвивати цей напрямок кредитування.

«Розвиток альтернативних джерел електроенергії, у сучасних умовах, є надзвичайно важливим напрямом діяльності для всієї України. Суспільство потребує кредитних рішень для подолання енергетичної кризи і такі рішення є та вже працюють. Розширення державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“, а також запуск інших кредитних продуктів від банківського сектору, дозволяє всім верствам населення долучитись до розбудови сильної та незалежної енергосистеми. Наша команда буде розвивати цей напрям кредитування для наших клієнтів як один з найпріоритетніших», — підкреслив Олексій Ступак.

Перша віце-прем'єр-міністр України — Міністрка економіки України Юлія Свириденко заявила, що уряд і надалі розширюватиме діючі програми кредитування задля оперативної відбудови зруйнованих потужностей енергогенерації.

«Підприємці залучають кошти на розвиток альтернативних джерел енергії та газової електро-генерації. В умовах дефіциту електроенергії через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф — це один із способів швидко відбудувати зруйноване та підвищити власну енергонезалежність. На початку липня ми розширили програму „Доступні кредити 5−7−9“ також на можливість придбати енергетичне обладнання. І зараз вже маємо приклад, що програма працює, бізнес звертається у банки. Крім того, 20 липня також запрацюють програми безвідсоткового кредитування для громадян і розширення програми „Доступні кредити 5−7−9“ стане доступним для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів», — повідомила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що наразі в Україні діє державна програма кредитування «Доступні кредити 5−7−9%» в рамках якої можна придбати сонячні та вітрові електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії. А 12 липня Український Sense Bank заявив про запуск власної кредитної програми «Джерело Енергії» яка, наразі, дозволяє мікро, малому, середньому та корпоративному бізнесу, а також територіальним громадам отримати кредитне фінансування на розвиток мережі альтернативної електроенергії.