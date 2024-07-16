ЄС та Британія займуться «тіньовим флотом» рф —Bloomberg

Європейський Союз та Британія планують розробити нові заходи проти російського «тіньового флоту», який використовують для постачання нафти в обхід санкцій. Про це пише Bloomberg.

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Ініціатором виступає Британія, яка збирається звернутися до країн з ЄС із закликом щось зробити з «тіньовим флотом» нафтових танкерів росії.

Наразі країни узгоджують план обміну інформацією та координувати дії для усунення цієї загрози.

«Тіньовий флот росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів та океанів. Багато кораблів цього тіньового флоту не застраховані й погано обслуговуються. Багато з них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти й правила безпеки та охорони довкілля», — йдеться у документі, який розробляють країни.

За даними видання, ще більше суден російського «тіньового флоту» можуть опинитися під санкціями.