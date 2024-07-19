Офіційний курс: НБУ трохи посилив гривню

Національний банк України встановив на 19 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,4220 грн за 1 долар США. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 4 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 19 липня встановив офіційний курс євро на рівні 45,26 грн (на 18 липня курс був встановлений на рівні 45,34 грн). Європейська валюта подешевшала на 8 копійок.

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