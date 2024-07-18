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18 липня 2024, 16:13

ЄЦБ очікувано зберіг ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк не змінював ключові відсоткові ставки. Це рішення співпало з очікуваннями аналітиків та учасників ринку. Базова ставка за кредитами становить 4,25%, ставка за депозитами — 3,75%, ставка за маржинальними кредитами — 4,5%, нагадав ЄЦБ.

Європейський центральний банк не змінював ключові відсоткові ставки.
Фото: depositphotos

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Позиція ЄЦБ

Керівництво регулятора відзначило, що продовжить стежити за статданими, що надходять, і приймати рішення про ставки на кожному засіданні окремо, а також, що ЄЦБ не має заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.

Нещодавні дані загалом відповідають середньостроковому прогнозу регулятора щодо інфляції. Більшість інфляційних факторів залишалися стабільними або знизилися в червні, при цьому ціновий тиск у єврозоні залишається високим, інфляція у сфері послуг — підвищеною, і основний показник інфляції, ймовірно, перевищуватиме цільовий рівень протягом значної частини наступного року, зазначається у повідомленні.

«Керуюча рада ЄЦБ має намір досягти своєчасного уповільнення інфляції до середньострокової мети у 2%. Ми будемо утримувати ключові ставки на достатньо обмежувальному рівні стільки, скільки потрібно для досягнення цієї мети», — йдеться в повідомленні банку.

«Рішення про ставки будуть засновані, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу у світлі економічних і фінансових даних, що надходять, і динаміці базової інфляції», — йдеться в пресрелізі.

Регулятор підтвердив намір скорочувати свій портфель паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP) у середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.

Тим часом портфель паперів, придбаних у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти в рамках свого мандату для забезпечення інфляції до цільових 2%, зазначається в пресрелізі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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