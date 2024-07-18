18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю «Козацький», який знаходиться у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Готель «Козацький» у центрі Києва продали за 400 мільйонів гривень
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Деталі
Стартова вартість лота становила понад 155 млн гривень. На аукціоні змагалося три учасники, під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази — до 400 млн гривень. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець додатково сплатить 80 млн гривень ПДВ.
Готель «Козацький» площею понад 9500 м² розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лота увійшли будівля зі 135 номерами, рестораном, кафе, п’ятьма конференц-залами та 1494 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).
«Станом на кінець березня готель має заборгованість перед бюджетом у майже 9,1 млн гривень. За умовами продажу її має сплатити новий власник об'єкта впродовж шести місяців», — розповіли у ФДМ.
Хто переможець аукціону
Згідно з Прозорро.Продажі, переможець аукціону — Сільськогосподарське ТОВ «Надія» Сергія Сподіна. Підприємство виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою «Смачне каченя».
Якщо «Надія» через якусь причину не заплатить гроші, право на приватизацію перейде до ТОВ «Інжур» Андрія Журжія. Його ставка була на 1000 грн нижчою
Коментарі - 9
В 1978 году я сдал 50 копеек на реконструкцию площади Октябрськой революции. Именно тогда были построены эти здания (при выплате прошу учесть проценты)
Про дурыльня сплошная, в 1978 году 50 копеек этт были деньги — два беляша и стакар томатного сока или набор «индейцы» не шоворя о полутора киллограм сахора или 500 грамм минтая, или две пачки масла, пачка сигарет «Киев», и т п
… отдайте мои деньги…
Вопрос — где деньги???
Значит, мои родители, родившись в Киеве, переживши оккупацию, имея проблемы после освобождения Киева, горбатили чтобы сейчас кто-то приобрел часть их жизни…
Это полный.швах. Где эти.мля. патриоты??? Или они не понимают что происходит…