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18 липня 2024, 14:50

Готель «Козацький» у центрі Києва продали за 400 мільйонів гривень

18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю «Козацький», який знаходиться у центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

18 липня 2024 року Фонд держмайна провів в державній електронній торговій системі Прозорро.
Фото: ФДМУ

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Деталі

Стартова вартість лота становила понад 155 млн гривень. На аукціоні змагалося три учасники, під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази — до 400 млн гривень. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець додатково сплатить 80 млн гривень ПДВ.

Готель «Козацький» площею понад 9500 м² розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лота увійшли будівля зі 135 номерами, рестораном, кафе, п’ятьма конференц-залами та 1494 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

«Станом на кінець березня готель має заборгованість перед бюджетом у майже 9,1 млн гривень. За умовами продажу її має сплатити новий власник об'єкта впродовж шести місяців», — розповіли у ФДМ.

Хто переможець аукціону

Згідно з Прозорро.Продажі, переможець аукціону — Сільськогосподарське ТОВ «Надія» Сергія Сподіна. Підприємство виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою «Смачне каченя».

Якщо «Надія» через якусь причину не заплатить гроші, право на приватизацію перейде до ТОВ «Інжур» Андрія Журжія. Його ставка була на 1000 грн нижчою

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+58
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 липня 2024, 15:02
#
Куда можно прийти за своими деньгами?
В 1978 году я сдал 50 копеек на реконструкцию площади Октябрськой революции. Именно тогда были построены эти здания (при выплате прошу учесть проценты)
Про дурыльня сплошная, в 1978 году 50 копеек этт были деньги — два беляша и стакар томатного сока или набор «индейцы» не шоворя о полутора киллограм сахора или 500 грамм минтая, или две пачки масла, пачка сигарет «Киев», и т п
… отдайте мои деньги…
+
+15
Kyrylo Okhonta
Kyrylo Okhonta
18 липня 2024, 15:38
#
М-да, с таким мышлением из-под шконки лучше не вылезать. Обычные совковые слюни. Приходи завтра под вход отеля, я тебе отдам твои 50 копеек.
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+59
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 липня 2024, 15:54
#
Уважаемый, ваше рассуждение и есть совок!!! Деньги, это материальное воплощение реальной физической жизни!!! Поэтому это и ценится во всем мире. А такие как вы манипуляторы искажают основные принципы и наемного труда и достойного вознаграждения.
+
0
mantis05
mantis05
18 липня 2024, 16:54
#
Так вы сдавали их когда? Когда был СССР. Правоприемником СССР- является рабсея. С неё и требуйте. Просто же.
+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
18 липня 2024, 15:18
#
Всего лям в баксах смешная цена
+
+43
kegex
kegex
18 липня 2024, 15:24
#
Отмечу, что 400млн грн это 10 млн долларов
+
0
ESP3
ESP3
18 липня 2024, 17:16
#
Del
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 липня 2024, 15:48
#
Весь «прикол», в 1978 году все!!! школьники (3 — 8 классы) и работники предприятий Шевчековского района сдавали деньги на этот «кайф» — фантаны, гостиницы, дом Профсоюзов, подземный переход, филиал исторического музея (в переходе)…
Вопрос — где деньги???
Значит, мои родители, родившись в Киеве, переживши оккупацию, имея проблемы после освобождения Киева, горбатили чтобы сейчас кто-то приобрел часть их жизни…
Это полный.швах. Где эти.мля. патриоты??? Или они не понимают что происходит…
+
0
ESP3
ESP3
18 липня 2024, 17:16
#
10 млн USD по-моему норм за такое здание в воюющей стране
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