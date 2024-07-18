Готель «Козацький» у центрі Києва продали за 400 мільйонів гривень

Стартова вартість лота становила понад 155 млн гривень. На аукціоні змагалося три учасники, під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази — до 400 млн гривень. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець додатково сплатить 80 млн гривень ПДВ.

Готель «Козацький» площею понад 9500 м² розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лота увійшли будівля зі 135 номерами, рестораном, кафе, п’ятьма конференц-залами та 1494 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

«Станом на кінець березня готель має заборгованість перед бюджетом у майже 9,1 млн гривень. За умовами продажу її має сплатити новий власник об'єкта впродовж шести місяців», — розповіли у ФДМ.

Хто переможець аукціону

Згідно з Прозорро.Продажі, переможець аукціону — Сільськогосподарське ТОВ «Надія» Сергія Сподіна. Підприємство виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою «Смачне каченя».

Якщо «Надія» через якусь причину не заплатить гроші, право на приватизацію перейде до ТОВ «Інжур» Андрія Журжія. Його ставка була на 1000 грн нижчою