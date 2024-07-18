7 причин, чому зараз вигідно інвестувати в акції британських компаній

Світові ринки переживають бурхливі часи, й інвестори шукають стабільні та перспективні можливості для капіталовкладень. Про причини, які роблять британські акції інвестиційно привабливими, «Мінфіну» розповів засновник інвестиційної компанії Blackshield Capital AG Максим Корецький.

Чим «британці» можуть зацікавити українців

1. Відносно дешевий індекс FTSE 350

Індекс FTSE 350, який включає найбільші британські компанії, оцінений відносно дешево, порівнюючи з його історичними значеннями та іншими світовими ринками. Це робить його цікавим для інвесторів, які шукають недооцінені активи з високим потенціалом зростання.

2. Активність у сфері M&A

Цього року очікується значне збільшення активності у сфері злиттів і поглинань. Загальна вартість угод, ймовірно, перевищить торішні показники, що може слугувати потужним каталізатором для зростання цін на акції британських компаній.

3. Зростання цін на сировинні товари та дохідності облігацій

Зростання цін на сировинні товари, дохідність облігацій і зміцнення долара США сприяють підвищенню виробничих показників британських компаній.

4. Висока дохідність дивідендів та зворотного викупу акцій

Доходи акціонерів Великої Британії можуть перевищити попередні рекорди. За прогнозами, сума дивідендів та (чистих) зворотних викупів акцій у Великій Британії складе близько 6%. Це перевищує 4,8% у Європі та 3,2% у США.

Ми очікуємо, що дивіденди залишаться домінуючим чинником доходів акціонерів. Консенсус прогнозує зростання дивідендів FTSE 100 на 8−10% у період із 2023 до 2025 року.

На банківський та енергетичний сектор припадають дві третини витрат на зворотний викуп в індексі FTSE 350, і вони розподіляють близько 10% своєї ринкової капіталізації за рахунок дивідендів та зворотних викупів.

5. Зростання маржинальності

Наш оптимізм щодо зростання у Великій Британії також підтверджується аналізом результатів сезону звітності: рівень зростання маржинальності та прибутку на акцію набагато вищий, ніж на інших великих ринках.

6. Оптимістичні макроекономічні показники

У першому кварталі ВВП Великої Британії перевищив прогнози Банку Англії. Композитний індекс PMI досяг 51 пункту — найвищого рівня за рік. Це свідчить про зростання активності у виробничому та сервісному секторах економіки.

7. Як і очікувалося, Лейбористська партія перемогла на парламентських виборах, змістивши 14-річне домінування Консервативної партії на чолі з чинним прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

З ринкового погляду, скорочення відсоткових ставок буде швидшим. Це, ймовірно, призведе до нормалізації структури дохідності боргових інструментів і буде сприятливим для акцій банківського сектору.

Також перемога Лейбористської партії помірно позитивна для фунта щодо долара і зростання ВВП.

З якими основними ризиками може зіткнутися інвестор

Повільніше зростання прибутку на акцію

Зростання прибутку на акцію у Великій Британії відстає від зростання індексу FTSE Europe. Сезон результатів першого кварталу показує вищий рівень прибутковості у корпоративному секторі, ніж на інших великих європейських ринках.

Зупинка відновлення споживчої впевненості

Відновлення споживчої впевненості, яке спостерігалося минулого року, уповільнилося. Хоча загалом домогосподарства готові збільшити витрати, детальні дослідження вказують на небезпечнішу ситуацію для багатьох домогосподарств, які ще пристосовуються до високої вартості життя та відсоткових ставок.

Однак, оскільки зростання заробітної плати зберігається, а інфляція, як очікується, досягне цільового показника у 2% у другому кварталі, споживання в реальному вираженні повинно покращитися, сприяючи економічному зростанню.

Пенсійні фонди

Аналізуючи ситуацію на ринку Великої Британії, окремо варто згадати тему пенсійних фондів, зокрема, пенсійних фондів із встановленими виплатами. Вони стали причиною зниження фондових ринків на суму 1,9 трлн фунтів стерлінгів за останні три десятиліття.

Це було викликано комплексом чинників, зокрема, ринковими змінами, непередбачуваними наслідками державної політики та фінансового регулювання. Водночас ми очікуємо, що масштабні продажі акцій пенсійними фондами скорочуватимуться, оскільки на балансах фондів залишилося мало акцій для продажу.

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На які сектори звернути увагу

Якщо інвестори вирішать вкладатись в британські акції, то варто придивитися на сектори з високим потенціалом зростання. Серед таких — фінансові послуги, охорона здоров'я, страхування, self care, а також подорожі та відпочинок. Менш привабливими виглядають ЗМІ, комунальні послуги та сектор нерухомості.

Інвестування у британський ринок акцій за поточних умов може принести значні доходи завдяки високій сукупній дохідності дивідендів і зворотного викупу акцій, а також сприятливим макроекономічним умовам.

Уважне відстеження політичної та економічної ситуації дозволить своєчасно коригувати інвестиційну стратегію і максимізувати прибуток.